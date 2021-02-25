直播／PRADA「毛毛盒」太可愛！李晶晶秀邀請函　今晚看2021秋冬女裝

▲PRADA 2021秋冬女裝發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

Raf Simons去年（2020年）2月宣布加入PRADA，與Miuccia Prada共同掌舵，轉眼間兩人已經合作推出了男、女裝各一個季度，緊接而來的是2021秋冬女裝，將在台灣時間2月25日晚上9點揭曉，《ET FASHION》將同步直播，一定要點回來好好欣賞。

▲李晶晶秀出PRADA 2021秋冬女裝邀請函，毛毛盒子太可愛了。（圖／翻攝李晶晶IG，以下同）

PRADA在Miuccia Prada與Raf Simons的強強聯手下，讓女裝與男裝都進入新的思維，2021秋冬女裝，已有預告片搶先曝光，以特寫鏡頭描繪面料、素材，其中「毛毛」更佔了很大比例，李晶晶po出線上觀賞大秀的邀請函，一旁有著PRADA三角金屬牌裝飾的藍色毛毛盒子超吸睛，她開心寫下：「毛毛的box也太可愛了！」

▲李晶晶全身PRADA行頭，等著直播看秀。

從這些線索看來，「毛毛」很可能是2021秋冬女裝系列中的要角，而且色彩鮮豔強烈，在預告片中出現的還有亮片、光澤布料等等，會怎麼組合出一盤完美的2021秋冬女裝？記得2月25日晚上9點鎖定直播，和全球時尚迷一起看PRADA的最新系列。

2021米蘭時裝周正在火熱進行中，已發表的FENDI，是設計師Kim Jones加入後的第二次發表，與PRADA加入Raf Simons同樣備受矚目。

▲FENDI從Silvia Venturing Fendi的日常穿著，發展出奢華的襯衫式外套。

FENDI的2021秋冬系列，從品牌家族中的女性得來靈感，例如Silvia Venturing Fendi的日常穿著，成為襯衫式外套，並以Karligraphy致敬曾掌舵FENDI的已故設計師Karl Lagerfeld，包款更是讓人目不暇給、大小通吃，首度亮相的FENDI First包，將 FENDI字母圖案植入手拿包的框架中，尺寸也夠看，能放得下平板電腦，近來大熱的小廢包也持續推出，當飾品點綴也沒問題。





▲FENDI 2021秋冬包款相當吸睛。



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