《喬瑟與虎與魚群》擁抱恐懼和希望，兩者並存喚醒與生俱來的勇氣

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

記得去（2020）年年末，一連串的《鬼滅》風潮嗎？而 2021 的日本動畫，還有哪部是值得品味或期待的呢？與《鬼滅》相比，《喬瑟與虎與魚群》將觀眾拉回了現實，面對人生時常碰到的人際情感、生涯取捨，我們該如何做抉擇？在成長的過程中，又有哪些人、事、物，是成就夢想的重要角色？

從小坐在輪椅上封閉自我的「喬瑟」，遇見了陽光大男孩「桓夫」；兩人從ㄧ開始的厭惡、互看不順眼，進而因為一連串的互動，逐漸拉進了兩顆純淨的心靈，成為對方重要的夢想跳板。電影以「虎」比喻恐懼、以「魚群」比喻夢想，透過青春男女的勇敢和情感愛戀，藉以傳遞──「面對你的老虎，追尋你的魚群」的人生道理，溫柔堅定的情節設定，也喚醒我們與生俱來的勇敢和韌性。

看似處處受限的人生，總有人會願意拉自己一把

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

女主角喬瑟，因為從小不良於行，不是待在家裡就是坐在輪椅上，人人習以為常的走路、奔跑，靠著自己的雙腳前往任何想去的地方，對她來說全都是空談。直至遇上了男主角桓夫，帶著她到海邊、暢遊整個大阪，ㄧㄧ體驗那些在大眾生活裡極為平常的事，讓她慢慢地將內心打開，認識世界上所有好的、壞的事物。

在人生的許多階段，我們時常感覺自己是孤獨的，總覺得沒有人了解自己。喬瑟在桓夫的帶領下，意外展開了從未想像過的人生滋味，並找到了夢想的定位。多數人在失落、無奈、沒有信心的時候，最需要的便是身邊的人拉一把，讓我們在掉入深淵之前，依舊願意相信「希望」的存在；無論是助人者或是受惠者，看似處處受限、未有盡頭的日子裡，更應該將愛釋出、將愛緊握。

心中的那隻兇猛惡虎，創造迎接挑戰的勇氣膽識

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

對喬瑟來說，「老虎」是她的恐懼來源，不僅只是外在凶惡的形態，同時也象徵著內心對現實世界的害怕與擔憂。

面對尚未接觸過的挑戰、不曾碰過的困難，任憑是誰都會有不安、害怕的感覺，如同喬瑟的懼怕來自於對真實社會的陌生與不熟悉。然而，我們都知道，當邁出第一步，嘗試著去做、去挖掘那些不曾處理的事情後，無論成敗與否，內在心靈會在無意間變得更堅強茁壯；編輯認為，電影裡的「虎」，可能是外在環境的挫折以及內心過不去的關卡，只要打倒那隻無所不在的惡虎，就能創造前所未有的膽識。

溫柔地往魚群們前進，希望之光是給有夢想的人

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

鏡頭拉回男主角桓夫身上，在夢想看似操之在手時，命運卻開了他一個大玩笑，頓時將他推落谷底，失去了目標後顯得了無生氣，漫無目的樣子就像對人生完全喪失希望。所幸，喬瑟親手繪製、創造的故事感動了他，使他重新對生命燃起了熱情，深信「夢想不是不到，而是晚點到」的道理。

現實有時候很殘忍，在前往夢想的道路上，往往會出現一些突如其來的礙障，阻撓我們繼續前進，偶爾還得放棄原本的規劃，暫時先把理想擺一邊先以現實為重。即使如此，大部份人還是都會選擇持續朝夢想前進，腳踏實地地實踐人生的目標，正所謂「希望是留給有夢想的人」，所有的考驗和挫折不會白費，痛苦就像一道道浪花，督促著我們繼續努力勇敢。

希望、恐懼，分別站在明暗處，我們更不可能一直待在同樣的處境裡太久，順勢接受現實的考驗、品嘗成就的果實，相信一來一往、兩者並存之間，便會逐漸找到屬於自己的平衡與歸屬。

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