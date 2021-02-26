fb ig video ETtoday search mobile

《喬瑟與虎與魚群》擁抱恐懼和希望，兩者並存喚醒與生俱來的勇氣

>

▲《喬瑟與虎與魚群》劇照。（圖／女子學）

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

記得去（2020）年年末，一連串的《鬼滅》風潮嗎？而 2021 的日本動畫，還有哪部是值得品味或期待的呢？與《鬼滅》相比，《喬瑟與虎與魚群》將觀眾拉回了現實，面對人生時常碰到的人際情感、生涯取捨，我們該如何做抉擇？在成長的過程中，又有哪些人、事、物，是成就夢想的重要角色？

從小坐在輪椅上封閉自我的「喬瑟」，遇見了陽光大男孩「桓夫」；兩人從ㄧ開始的厭惡、互看不順眼，進而因為一連串的互動，逐漸拉進了兩顆純淨的心靈，成為對方重要的夢想跳板。電影以「虎」比喻恐懼、以「魚群」比喻夢想，透過青春男女的勇敢和情感愛戀，藉以傳遞──「面對你的老虎，追尋你的魚群」的人生道理，溫柔堅定的情節設定，也喚醒我們與生俱來的勇敢和韌性。

看似處處受限的人生，總有人會願意拉自己一把

▲《喬瑟與虎與魚群》劇照。（圖／女子學）

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

女主角喬瑟，因為從小不良於行，不是待在家裡就是坐在輪椅上，人人習以為常的走路、奔跑，靠著自己的雙腳前往任何想去的地方，對她來說全都是空談。直至遇上了男主角桓夫，帶著她到海邊、暢遊整個大阪，ㄧㄧ體驗那些在大眾生活裡極為平常的事，讓她慢慢地將內心打開，認識世界上所有好的、壞的事物。

在人生的許多階段，我們時常感覺自己是孤獨的，總覺得沒有人了解自己。喬瑟在桓夫的帶領下，意外展開了從未想像過的人生滋味，並找到了夢想的定位。多數人在失落、無奈、沒有信心的時候，最需要的便是身邊的人拉一把，讓我們在掉入深淵之前，依舊願意相信「希望」的存在；無論是助人者或是受惠者，看似處處受限、未有盡頭的日子裡，更應該將愛釋出、將愛緊握。

心中的那隻兇猛惡虎，創造迎接挑戰的勇氣膽識

▲《喬瑟與虎與魚群》劇照。（圖／女子學）

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

對喬瑟來說，「老虎」是她的恐懼來源，不僅只是外在凶惡的形態，同時也象徵著內心對現實世界的害怕與擔憂。

面對尚未接觸過的挑戰、不曾碰過的困難，任憑是誰都會有不安、害怕的感覺，如同喬瑟的懼怕來自於對真實社會的陌生與不熟悉。然而，我們都知道，當邁出第一步，嘗試著去做、去挖掘那些不曾處理的事情後，無論成敗與否，內在心靈會在無意間變得更堅強茁壯；編輯認為，電影裡的「虎」，可能是外在環境的挫折以及內心過不去的關卡，只要打倒那隻無所不在的惡虎，就能創造前所未有的膽識。

溫柔地往魚群們前進，希望之光是給有夢想的人

▲《喬瑟與虎與魚群》劇照。（圖／女子學）

▲喬瑟與虎與魚群。（圖／《喬瑟與虎與魚群》劇照）

鏡頭拉回男主角桓夫身上，在夢想看似操之在手時，命運卻開了他一個大玩笑，頓時將他推落谷底，失去了目標後顯得了無生氣，漫無目的樣子就像對人生完全喪失希望。所幸，喬瑟親手繪製、創造的故事感動了他，使他重新對生命燃起了熱情，深信「夢想不是不到，而是晚點到」的道理。

現實有時候很殘忍，在前往夢想的道路上，往往會出現一些突如其來的礙障，阻撓我們繼續前進，偶爾還得放棄原本的規劃，暫時先把理想擺一邊先以現實為重。即使如此，大部份人還是都會選擇持續朝夢想前進，腳踏實地地實踐人生的目標，正所謂「希望是留給有夢想的人」，所有的考驗和挫折不會白費，痛苦就像一道道浪花，督促著我們繼續努力勇敢。

希望、恐懼，分別站在明暗處，我們更不可能一直待在同樣的處境裡太久，順勢接受現實的考驗、品嘗成就的果實，相信一來一往、兩者並存之間，便會逐漸找到屬於自己的平衡與歸屬。

延伸閱讀：

「比起藍天，我更想陪在你身邊。」《天氣之子》闡述社會百態，喚起人對愛的執著與不顧一切

「用喜歡的樣子，去愛所愛的人」：動畫電影《想哭的我戴上了貓的面具》表述逃避自我的現代寓言

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 喬瑟與虎與魚群, 電影, 動畫, 卡通, 夢想, 希望, 愛情, 日本

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

42歲孫芸芸「辣腿翹臀」靠深蹲　連難瘦的腰腹都變緊實

日本在瘋「366天生日花紋」！8月5日是向日葵性格開朗友善

日本在瘋「366天生日花紋」！8月5日是向日葵性格開朗友善

「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ！　雙魚全是客套話、冠軍無懸念

「下次約吃飯」講假的星座Top 3 ！　雙魚全是客套話、冠軍無懸念

日系穿搭共通點是「女子力」！寬鬆卻有腰身、善用多層次　4大指標必學 4大「腮紅畫法」必學　輕輕一刷立刻變仙女，上對位置更顯嫩 總是焦慮沒自信？專家：「7個跡象」證明你正在變好ing 愛馬仕前任總監設計UNIQLO童裝　390元入手T恤 《鬼滅之刃》造型和菓子美得浮誇　超逼真巨大蟑螂蛋糕你敢吃嗎？ 楊冪跨海撞衫Dara連髮型也神複製！　胸前「多一細節」秒分勝負 「搶錢情侶」泫雅、Dawn合體COACH甜蜜尬舞　僅穿內衣貼緊緊拍廣告好害羞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面