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風・Luxury／《詐欺女王》強人氣勢靠百萬IWC金錶　米蘭帶超時髦

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▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）

▲蘿莎蒙派克在新電影《詐欺女王》中戴IWC Portofino 37金錶，展現女強人氣勢。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由女星蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）主演的電影《詐欺女王》將於明日（26日）上映，她在片中飾演心機女強人，利用法律手段完美犯罪，精彩演技讓她強勢問鼎第78屆金球獎音樂或喜劇類最佳女主角，片中她的穿搭也吸睛，俐落套裝、合身剪裁洋裝，少不了一只亮晃晃的金錶展現氣勢，IWC搭配米蘭錶帶的百萬元Portofino月相自動腕錶，正是貫穿全片的重要配件。

猶如金手鍊的米蘭錶帶（Milanese watch straps，又被稱為Mesh straps），發源自1960年代的義大利米蘭，由貴金屬編織出如珠寶手鍊般的設計，裝飾性強且貼合手腕，一度蔚為風潮，今日看來則多了幾分復古味道，不僅IWC、伯爵（PIAGET）持續推出貴氣款式，北歐的文青品牌Skagen、Daniel Wellington等也有不少不鏽鋼米蘭帶作品。

▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）

▲蘿莎蒙派克選戴搭配米蘭錶帶的IWC Portofino月相自動腕錶37 18K紅金款，1,265,000元。

IWC俐落都會風
蘿莎蒙派克是IWC品牌大使，演出《詐欺女王》選戴Portofino月相自動腕錶37，面盤上12時位置的月相顯示向來予人溫柔感受，搭配18K紅金的米蘭錶帶後，顯得更時髦，與她在片中的都會感裝扮很合襯。

▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列玫瑰金高級珠寶自動腕錶，1,370,000元。（圖／伯爵提供）
 

伯爵貴氣珠寶錶
於金質錶帶工藝了得的伯爵錶，將經典的米蘭帶設計融入Limelight Gala系列，鑲鑽的圓形錶圈上下延伸出優美曲線，順著18K玫瑰金米蘭網織錶帶展開，貴氣又優雅的設計讓時計同時也是珠寶手環。

▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）

▲Dior 錶徑19毫米的La Mini D de Dior Satine Perlée腕錶，1,050,000元。（圖／Dior提供）
 

Dior秀氣細手鍊
Dior旗下La D de Dior腕錶也在金質錶帶上下功夫，推出網織或絲綢般的金屬錶帶，最經典的仍是織鍊作法的米蘭帶，運用在錶徑僅19毫米的La Mini D de Dior Satine Perlée腕錶上，直接變身秀氣的細手鍊。

▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）▲▼米蘭帶錶 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR S PINK DIAMOND EAGLE錶圈鑲鑽款（左）226,300元，面盤點鑽款96,000元。

Bell & Ross剛柔並濟
招牌的方型錶殼上身，Bell & Ross BR S Diamond Eagle女錶硬是比其他米蘭帶錶多了幾分英氣，不過品牌懂得如何平衡風格，於粉色面盤點綴排出銀河中的天鷹星座圖案的美鑽，搭配雙面拋光撓性鋼條製成的米蘭網格金屬錶鍊，剛柔並濟。

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關鍵字：

風Luxury, 米蘭錶帶, IWC, PIAGET, 伯爵, Bell & Ross, Dior

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