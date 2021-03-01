基隆小吃充滿道地海味！手工炭烤吉古拉、大腸圈　5間快列入清單

▲基隆特色小吃。（圖／IG@mamaruru.uu、IG@harukikao、艾蜜莉彭）

去年是台灣影視作品爆發的一年，同時也是國內旅遊熱燒的一年，搭上《親愛的房客》票房收視長紅的風潮，主要拍攝地——基隆也順勢成為近期熱門的觀光區，大家無不爭先恐後想前往導演鏡頭下的美麗取景處，一窺這煙雨朦朧、依山傍海的漁港城市所隱藏的獨特魅力。

而基隆除了有許多美麗的風景區之外，乘著地利之便，這裡也擁有非常多別處吃不到的特色小吃，趕快來看看有哪些吧！

1. 手工炭烤吉古拉

▲手工炭烤吉古拉（圖／IG@mamaruru.uu）

吉古拉取自日文「ちくわ」，其實就是竹輪的意思。不過這間基隆的手工炭烤吉古拉，不僅是使用當地最新鮮的鯊魚漿製作，還是每日手工現烤的，就在正濱漁港旁，從遠處走來就能聞到一股撲鼻而來的炭烤香。

手工製作的吉古拉不若機器大量製成的口感單調，Ｑ 彈有勁又伴隨著厚實的鮮味，果然現做、現烤、現吃是最幸福的滋味！

2. 兩全天婦羅

▲兩全天婦羅。（圖／flickr@ARCHIE 楊）

說到新鮮的海味，自然也不能不提到同樣是現捏、現炸的超新鮮天婦羅。

兩全天婦羅位於仁愛市場愛二路與仁四路交叉口的騎樓處，只要一開店幾乎就充滿著排隊人潮。看老闆熟練地一鍋一鍋炸，和老饕們熟門熟路地一盤一盤點，不多買一些實在太對不起自己，更不用說手腳不快點可就馬上完售了！

3. 孝三大腸圈

▲孝三大腸圈（圖／flickr@寰兒的執著日記、flickr@Theresa）

大腸圈顧名思義使用豬大腸製成，裡面塞入使用台灣糯米，再拌入油蔥酥與豬油放進檜木桶裡蒸煮後切塊食用。這一味，和我們熟知的糯米腸有點相似，不過對於在地的基隆人來說，大腸圈就是大腸圈，和糯米腸一點也不同。

尤其是這間「孝三大腸圈」在基隆仁愛區的孝三路飄香近一載的時光，不僅是觀光客的必訪店家，更是在地人熟悉懷念的好滋味。

4. 大觀園豬肝腸

▲大觀園豬肝腸。（圖／艾蜜莉彭）

豬肝腸也是一項基隆獨有的特色小吃，是使用豬肝與肉製成的香腸。不過，它不像香腸一樣添加大量亞硝酸鹽醃製，而是每日使用新鮮食材製成，保存期限短但相對地非常新鮮。

由於裡頭添加了內臟類，因此嚐起來具有相當特殊的風味，有的人喜歡，有的人必較不能接受，因此這道比較建議本身並不排斥吃豬肝的人，有機會可以品嚐看看。

5. 魚丸伯豆干包

▲魚丸伯豆干包。（圖／IG@harukikao）

最後一項是從廣東福建一帶傳過來的小吃——「豆干包」，為油豆腐外頭裹著魚漿，和淡水阿給乍看相似，實際製作方式和吃起來卻略有不同，其中最大的差異就是豆干包裡頭是沒有包粉絲，而是使用大塊的油豆腐塞滿餡料，讓人只需要花銅板價就能吃飽。

特別是基隆的天氣經常溼冷，在寒冷的日子裡，喝一碗暖暖的熱湯配上豆干包，既有飽足感又能暖身驅寒。

以上介紹的這五間小吃，除了吉古拉之外，後四間都在仁愛市場附近可以吃到。下次來到基隆，可別只記得去逛基隆廟口夜市，在夜色尚未降臨之際，不妨先到仁愛市場走一圈，保證讓你填飽肚子，滿載而歸呀～

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