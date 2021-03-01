fb ig video ETtoday search mobile

基隆小吃充滿道地海味！手工炭烤吉古拉、大腸圈　5間快列入清單

>

▲基隆美食。（圖／女子學）

▲基隆特色小吃。（圖／IG@mamaruru.uu、IG@harukikao、艾蜜莉彭）

去年是台灣影視作品爆發的一年，同時也是國內旅遊熱燒的一年，搭上《親愛的房客》票房收視長紅的風潮，主要拍攝地——基隆也順勢成為近期熱門的觀光區，大家無不爭先恐後想前往導演鏡頭下的美麗取景處，一窺這煙雨朦朧、依山傍海的漁港城市所隱藏的獨特魅力。

而基隆除了有許多美麗的風景區之外，乘著地利之便，這裡也擁有非常多別處吃不到的特色小吃，趕快來看看有哪些吧！

1. 手工炭烤吉古拉

▲基隆美食。（圖／女子學）

▲手工炭烤吉古拉（圖／IG@mamaruru.uu）

吉古拉取自日文「ちくわ」，其實就是竹輪的意思。不過這間基隆的手工炭烤吉古拉，不僅是使用當地最新鮮的鯊魚漿製作，還是每日手工現烤的，就在正濱漁港旁，從遠處走來就能聞到一股撲鼻而來的炭烤香。

手工製作的吉古拉不若機器大量製成的口感單調，Ｑ 彈有勁又伴隨著厚實的鮮味，果然現做、現烤、現吃是最幸福的滋味！

2. 兩全天婦羅

▲基隆美食。（圖／女子學）

▲兩全天婦羅。（圖／flickr@ARCHIE 楊）

說到新鮮的海味，自然也不能不提到同樣是現捏、現炸的超新鮮天婦羅。

兩全天婦羅位於仁愛市場愛二路與仁四路交叉口的騎樓處，只要一開店幾乎就充滿著排隊人潮。看老闆熟練地一鍋一鍋炸，和老饕們熟門熟路地一盤一盤點，不多買一些實在太對不起自己，更不用說手腳不快點可就馬上完售了！

3. 孝三大腸圈

▲基隆美食。（圖／女子學）

▲孝三大腸圈（圖／flickr@寰兒的執著日記、flickr@Theresa）

大腸圈顧名思義使用豬大腸製成，裡面塞入使用台灣糯米，再拌入油蔥酥與豬油放進檜木桶裡蒸煮後切塊食用。這一味，和我們熟知的糯米腸有點相似，不過對於在地的基隆人來說，大腸圈就是大腸圈，和糯米腸一點也不同。

尤其是這間「孝三大腸圈」在基隆仁愛區的孝三路飄香近一載的時光，不僅是觀光客的必訪店家，更是在地人熟悉懷念的好滋味。

4. 大觀園豬肝腸

▲基隆美食。（圖／女子學）

▲大觀園豬肝腸。（圖／艾蜜莉彭）

豬肝腸也是一項基隆獨有的特色小吃，是使用豬肝與肉製成的香腸。不過，它不像香腸一樣添加大量亞硝酸鹽醃製，而是每日使用新鮮食材製成，保存期限短但相對地非常新鮮。

由於裡頭添加了內臟類，因此嚐起來具有相當特殊的風味，有的人喜歡，有的人必較不能接受，因此這道比較建議本身並不排斥吃豬肝的人，有機會可以品嚐看看。

5. 魚丸伯豆干包

▲基隆美食。（圖／女子學）

▲魚丸伯豆干包。（圖／IG@harukikao）

最後一項是從廣東福建一帶傳過來的小吃——「豆干包」，為油豆腐外頭裹著魚漿，和淡水阿給乍看相似，實際製作方式和吃起來卻略有不同，其中最大的差異就是豆干包裡頭是沒有包粉絲，而是使用大塊的油豆腐塞滿餡料，讓人只需要花銅板價就能吃飽。

特別是基隆的天氣經常溼冷，在寒冷的日子裡，喝一碗暖暖的熱湯配上豆干包，既有飽足感又能暖身驅寒。

以上介紹的這五間小吃，除了吉古拉之外，後四間都在仁愛市場附近可以吃到。下次來到基隆，可別只記得去逛基隆廟口夜市，在夜色尚未降臨之際，不妨先到仁愛市場走一圈，保證讓你填飽肚子，滿載而歸呀～

延伸閱讀：

艋舺商圈在地美食巡禮：傳承雋永滋味的 5 家小吃攤，每口都是記憶中的古早味

造訪台南古城：推薦 4 間別具韻味的特色商家，一探究竟那些遺留下來的時代風華！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 美食, 飲食, 基隆, 打卡, 旅遊, 景點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂

2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂

IKEA、無印良品必買TOP 3不私藏！19元親民價格又實用　難怪搶瘋

IKEA、無印良品必買TOP 3不私藏！19元親民價格又實用　難怪搶瘋

朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！　申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功

朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！　申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功

UNIQLO「+J」春夏要來了！先搶空山基聯名止渴　GU最潮設計師合作也好燒 歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖 潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩 華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」 長知識！5個常見的化妝水NG用法，用錯小心皺紋找上門 8大刮油食物吃對不發胖！宋慧喬也靠這「脂肪剋星」成功瘦身 三月「爆款球鞋」陣容太逼人！CLOT死亡之吻、YEEZY 450重磅登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面