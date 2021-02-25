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日系穿搭共通點是「女子力」！寬鬆卻有腰身、善用多層次　4大指標必學

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▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

文／Dappei

一提到日系，每個人腦海浮現出的印象都不盡相同，日系的範圍包括原宿、蘿莉、鹽系等等，看似八竿子打不著邊的風格，其實都有一個共通點，那就是「女子力」，想學習日本女生的穿搭，就必須先謹記這 4 大指標！

▎多層次穿搭法

說到日系穿搭絕對必提「多層次穿搭」，日雜的模特兒時常以背心或是薄紗罩衫打造多層次的日系風格，「極短版背心 + 長版上衣 + 落地褲」這樣的穿搭可以遮住臀部，不會顯屁股大的同時又提升層次感、時尚感；想遮小腹的朋友可以搭一件長度蓋過腹部的背心，全身使用不敗的大地色系，軟萌的形象馬上收服一票男生。

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

▎寬鬆卻保有腰身

不管是高個子還是矮個子女孩，都有辦法穿出好比例的關鍵就是「皮帶」，別小看一條精緻小巧的皮帶，日本女孩在繫皮帶的時候比起繫在褲頭上，反而更常把皮帶當作配件，作為上下半身的分割線，自然就比穿高腰褲繫皮帶比例更好，即使是穿著著寬鬆的上衣也能顯腿長又有腰身。

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

▎透視感罩衫

超長版襯衫可以當成外搭的罩衫，若有似無的露出鎖骨跟肩，對於保守的日本女孩來說她們特別偏愛這樣的裝扮，看起來優雅卻又帶點隨興，這種不經意的性感正是「微大人」感的日系精神。

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

▎白襪 × 復古娃娃鞋

寬褲、洋裝、緊身褲都能配！「娃娃鞋」在台灣雖然很少人有習慣配白襪穿，但在日本可是很常見的穿法，就跟夏天的時候會穿白襪配涼鞋一樣，最主要的原因是日本人從小就被教育「不穿襪子」是一件不衛生的事情，女性露出腳趾也會被老一輩的日本人認為不太禮貌，因此才產生這樣的穿法。

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

▲日系女子力穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

Dappei 結語：

以上就是搭編瀏覽了大量日本雜誌後整理出的 4 點指標，日系女孩給人的第一印象看起來就是舒服、大方，雖然運用很多層次堆疊卻不會過於雜亂。

文字編輯：Diphylleia

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 日系, 多層次, 女子力

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