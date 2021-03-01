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女星擺拍神器！Rose、歐陽娜娜愛上「夕陽燈」　天然光圈隨便都美

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記者鮑璿安／台北報導

女星們擺拍光是比造型已經不夠看了，近期還掀起一股「夕陽燈」熱潮，一口氣出現在歐陽娜娜、韓團BLACKPINK成員Rose、Krystal 鄭秀晶等一線女星的美照中，以環繞四周的光圈落日效果灑在身上，讓人好像身處夕陽下一般亮眼，果然受到大批女星們喜愛，連拍照也甘願用同一盞燈比美。

▲▼歐陽娜娜、Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲▼歐陽娜娜、Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲▼歐陽娜娜、Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜擺拍照藏玄機，連燈光也來頭不小。（圖／翻攝自IG）

歐陽娜娜近期PO出美照，以側身出鏡的姿勢跪在沙發上，展現隨意樣貌，但看似不經意的美照其實暗藏玄機，除了帶貨Off-White不規則形狀斜背包之外，連燈光也來頭不小，來自Halo Edition旗下超夯「落日燈」，以光圈的色域與大小投射出仿佛夕陽的效果，讓人哪怕身處室內也有戶外氛圍，而歐陽娜娜也一連捕捉下多張美照，迎著燈光變換POSE，為美照增添夢幻氣息。

▲▼歐陽娜娜、Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲▼歐陽娜娜、Rose 。（圖／翻攝自IG）

▲大勢韓團BLACKPINK成員Rose也迷上落日燈 。（圖／翻攝自IG）

就連大勢韓團BLACKPINK成員Rose也迷上落日燈，在最近的IG上常常能看見她用暖黃色燈光擺拍的身影，乍看之下像是夕陽偶然灑落，其實是燈光運用「落日紅」的靈感呈現，以色彩組合帶給人溫暖的漸變效果；Krystal 鄭秀晶則是選用更為迷幻冷酷的「深空藍」彰顯冰山美人氣質，成為最佳拍照神器，在演藝圈掀起話題。

關鍵字：

歐陽娜娜, Rose, 夕陽, 拍照, Halo Edition

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