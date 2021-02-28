三種零失誤「約會情境穿搭」！見交往對象的長輩、朋友留下完美印象

文／Dappei

在一些比較特別的日子裡，妳是否也有過這樣的經驗——出門前在鏡子前試穿衣服，幾乎快把整個衣櫃都倒出來，最後再大感慨一下「我真的沒衣服穿！」，提供三種約會情境穿搭給厭煩這種情況的女孩們，瞄準目標直接套用，不需要再花上好幾個小時試穿衣服！

情境一：見交往對象的長輩

套用搭配：① 白色襯衫+牛仔褲、② 淺色長洋裝

見交往對象的長輩絕對是人生中數一數二緊張的場合，以具有好感度的淺色系衣服為主要挑選範圍，許多人為了要彰顯正式會穿得像是傳統印象中的 OL，為了避免過度慎重其事，以休閒又不輕浮的牛仔褲搭配白色襯衫，或是直接套上一件乖巧的淺色長洋裝。

（圖片來源）

（圖片來源）

（圖片來源）

情境二：和曖昧對象的第一次約會

套用搭配：① 露出鎖骨的長洋裝、② Oversize 上衣+長裙、③ 針織衫+長褲

和曖昧對象的第一次約會該穿什麼類型的衣服，端看自己想呈現給對方什麼樣的形象，如果為了約會要買新衣服，最好從自己平常就會穿的衣服下手，若是為了配合對方而勉強自己，最後只會讓自己身心俱疲。刻意打扮的痕跡不想太過明顯，卻又要足以展現自己對於對方的重視，太過正式的華服首先淘汰，太暴露的衣服也都不要穿，從不經意挽起的袖子、充滿骨感細節的鎖骨或後頸曲線等小地方下手，或者是走另一種路線，充滿撒嬌感的蓋住手掌的長袖、Oversize 的衣服等，把畢生的心機都用上就對了。

（圖片來源）

（圖片來源）

（圖片來源）

情境三：和交往對象的閨蜜、死黨吃飯

套用穿搭：① 設計感洋裝、② 長洋裝+大衣、③ 西裝套裝+T-shirt

一句話「不能輸！」，拿出衣櫃中最氣勢逼人的戰服牽制對方，正值秋冬可以利用長大衣、風衣、西裝外套提升質感，最忌諱穿得太過休閒，宣示主權的場合不能被小看！

（圖片來源）

（圖片來源）

（圖片來源）

Dappei 結語：

當約會的對象是重要的人、會在意對方對自己的看法時，真的會連臉上的汗毛都介意，更何況是在視覺上決定第一印象的衣服！再度覺得自己沒有衣服穿、不知道如何是好的時候，就直接套用公式吧！

文字編輯：zoey

偷師日韓型人「情侶穿搭」！同色系賞心悅目、撞色趣味十足，可愛到朋友心甘情願被閃瞎！



怎麼這麼仙！跟最美秘書「朴敏英」學習洋裝搭配術，這 3 種款式絕對都是初春必備品！



Dappei

https://dappei.com/