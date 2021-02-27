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「牛仔褲挑選」有訣竅！緊身、直筒、喇叭、寬管都能找到適合的款式

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▲牛仔褲挑法。（圖／dappei提供）

（圖片來源 1 2 3

文／Dappei

牛仔褲是一個日常又百搭的單品，然而，要選到適合自己的褲型卻是一門很大的學問！本篇搭編為你整理幾種「牛仔褲挑選」大法，只要有好好地記下來，將能在你試穿時幫助你選到命定牛仔褲！

/ 緊身

雖然說緊身褲很貼身，不過我們在選擇時還是可以盡量選貓鬚（襠部與大腿擠壓產生的皺褶）沒有那麼多的褲款，通常版型不夠好的褲子才會產生貓鬚，不過前面說過緊身款的褲子難免會有。緊身牛仔褲收斂的效果讓我們可以在上身穿一些寬大、有膨脹效果的衣服，全都穿得太過緊身會有種單薄的虛弱感。

▲牛仔褲挑法。（圖／dappei提供）

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/ 直筒

直筒褲的挑選重點就是穿起來腿要「夠直」，有些褲管太長堆積在腳踝產生皺褶、有些則褲管不夠寬導致膝蓋處突出很明顯，這都使你的直筒褲失去修飾效果，反而讓腿看起來顯短。

▲牛仔褲挑法。（圖／dappei提供）

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/ 喇叭

喇叭褲型挑選時一定要試穿！非常重要！因為每個打版師在打版時都是照經驗和標準尺寸在繪製，所以喇叭開始變寬的位置不一定適合你，最好的變寬處是膝蓋底部或是膝蓋下 5 公分，太早開始或是太晚開始都會讓腿看起來短很多。喇叭褲是成熟感比較重的褲型，可以選擇基本款襯衫或是簡約一點的上身做搭配，穿出精緻姊姊感。

▲牛仔褲挑法。（圖／dappei提供）

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/ 寬管

寬褲可以說是最友善的褲型了，想要看起來更高的人可以選擇高腰的款式，而不追求視覺拉長的人也能穿出日系慵懶。不過這麼友善的褲款還是很常有人穿得像套布袋在身上，褲子真的不要選那麼長的，或是因為腰圍關係需要選大一點的褲子還是要稍微折一下或是送去修改。

▲牛仔褲挑法。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

雖然看完懶人選褲教學，不過一件真的很適合自己的牛仔褲有時候還是可遇不可求，我們能做的就是耐心試穿、多看看，讓以上的挑選原則可以在試穿時幫助你分辨褲子適不適合自己。

文字編輯：Ariel

想完美遮肉同時擁有修長比例？一條「直筒牛仔褲」讓你瞬間打造人人稱羨好身材

牛仔褲穿膩了看這！各種款式「西裝褲」絕對值得入手，百搭程度不輸其他褲款！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 牛仔褲, 挑法

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