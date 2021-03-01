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「睡不醒頭」風潮再度回歸！5款範本修飾臉型又減齡

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

相信有在 Follow 髮型趨勢的搭黨們，一定都有發現最近「睡不醒頭」的風潮又再次襲捲日韓妞的 SNS，捲度偏鬆軟的睡不醒捲髮，不僅可以完美修飾臉型、頭型，還能使整個人瞬間散發慵懶又性感的氣息，本篇搭編就來為大家整理 5 款睡不醒捲髮範本，讓妳燙完立馬變成超級放電機！

▲睡不醒頭。（圖／dappei提供）

▎法式捲髮

首先要介紹的是可溫柔又可氣質的法式羊毛捲，這款弧度較大的微蓬鬆捲髮，不僅可以拯救扁頭、髮量少女生頭頂容易看起來扁塌的窘境，兩側的鬚鬚瀏海也能修飾髮際線和整體臉部線條，身為圓臉+細軟髮的妳絕對要手刀嘗試一波！

▲睡不醒頭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎氣墊燙+八字瀏海

如果你是屬於臉型比較有稜有角的人，非常推薦嘗試這款八字瀏海加上氣墊燙的搭配，捲中帶點直的自然捲度，可以讓頭型看起來蓬鬆又飽滿，再加上超顯臉小八字瀏海的神救援，顴骨高、方下巴什麼的在這個髮型面前完全都是浮雲啦！

▲睡不醒頭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎微捲鮑伯頭+齊瀏海

短髮的搭黨們，想讓髮型變得知性又充滿女人味，那就一定要試試這款帶有微微捲度的鮑伯頭，蓬鬆的捲度可以讓臉部線條變得更加柔美，搭配捲捲的齊瀏海更顯臉小，同時帶點 80 年代的港星風格，熱愛嘗試古著穿搭的你，今年不妨試試這款性感無比的復古造型吧！

▲睡不醒頭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎外翻木馬捲

同樣也在顯臉小的捲髮造型榜上名列前茅的外翻木馬捲，可以說是一款超級不挑臉型的髮型，稍微偏低一點的捲度，不會讓整顆頭看起來又蓬又爆炸，很適合髮量多、自然捲的人。捲度大的木馬捲髮，只要隨意繞吹就能打造慵懶又自然的捲髮造型，跟搭編一樣是手殘黨的搭黨們絕對要手刀換上這款髮型！

▲睡不醒頭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎慵懶羊毛捲

最後要介紹的是在小紅書上超火的慵懶羊毛捲，紋路明顯且捲度偏小的羊毛捲，可以讓髮量在視覺上達到增加兩倍的效果，俏皮又可愛的捲度不僅超級減齡，還能讓妳秒散發日系女生的甜美感。建議燙這款髮型的搭黨們，可以搭配稍微偏深棕色系的髮色，才不會讓妳的羊毛捲因為淺髮色而看起來毛躁又外翹喔！

▲睡不醒頭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

以上 5 款睡不醒捲髮造型，妳最喜歡哪一款呢？好看又慵懶的睡不醒頭不僅可以讓妳一秒氣勢爆棚，還能讓簡單的穿搭變得時髦又有型，趕快手刀截圖預約設計師燙一波吧！

文字編輯：Nara 

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 睡不醒頭, 髮型, 捲髮

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