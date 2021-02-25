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GD「黏毛外衣＋毛帽起球」穿搭引模仿潮　網：「這是新潮流嗎？」

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被譽為「全球時尚大神」的 G-Dragon，只要動動手指將照片一鍵上傳社群平台，立即會成為全世界關注焦點，知名到只要開口說出簡稱：「GD」，每個人便皆不分你我。更不用說其人主理的 Peaceminusone 個人品牌，只要跟其他單位聯名，大家談論的高潮程度，就永遠像美國初次登月那般精彩。

▲G-Dragon的時尚感無庸置疑。（圖／channel-korea）

但是最近 G-Dragon 的新聞要說多也不多，除了那張「Team Nike 潮流夢之隊」大合照震攝眾人，以及 Peaceminusone x Nike 雛菊聯名系列，持續以撕裂的方式為大家帶來不同的藝術審美之外，從 Instagram 來看，個人其實也幾乎著重在美學的培養。

▲GD與Nike的聯名引搶購潮。（圖／Nike）

大約在上月末時，G-Dragon 有組圖輯卻意外引起了效應，僅曝光上半身全黑寬鬆造型，再加上經點綴識別的毛帽和時尚感頗深的黑框眼鏡。但在看似低調的裝扮中，那黏毛的外衣跟起毛球的毛帽形成「難以定義的 GD 風」。雖然令人十分不解，不過憑藉著 G-Dragon 的粉絲基礎還是收穫到了不少讚賞，讓網民們以各個不同語言詢問這位歐巴：「這是新潮流嗎」？、「我覺得要開始流行起球款了」等類似的留言。

雖然一如往常大家等不到 G-Dragon 的回覆寵幸，但這套黏毛起球潮流，還真的在民間掀起了模仿，甚至於網路平台上還真有人教你怎麼打造，還信誓旦旦地掛上「黏毛起球即將成為下一個潮流」。今番，在「潮流社論」便與各位輕鬆聊這有趣的社會現象。

「能否掀起潮流」跟明星名氣有關？

一段「潮流」的啟航，勢必脫離不了好的產品和好的行銷這兩項關鍵要素，才能延伸出更多層層湧動的反饋。但是從古至今都必需經由一位具「說服力」的人做引導，像是以前大家便會特別買書翻閱吸收 Fraser Cooke，木村孝浩或是裏原宿那幫人的獨到見解（太多人舉例不完）。

▲能否掀起潮流，就要看帶動的人是否有「說服力」。（圖／theselby）

而換作是現今網路世代也同樣亦然，數之不盡的後起之秀年年都有，儘管他們未有過去深厚的潮流經驗，可沉浸在方便回顧過去的快資訊下，也能夠汲取舊的黃金元素完成屬於個人的審美霸業，再加上本身的名氣通過社群平台展現自我，接著在粉絲和媒體的拓展效果中，進而促成「風潮」的誕生。 可在人才輩出的情況下，現在明星於 Instagram 釋出的「個人審美」造就的許多風潮好似都是一陣一陣，例如說王一博著用 XXX 包款，吳亦凡上腳 XXX 聯名款，那項單品便會秒數售罄。看似火，但絕對不能說是掀起潮流。所謂的「掀起潮流」是指：「能夠在街頭燃起整體性響應的人，而非是單一產品的爆火，兩者間不能夠並行談論」。

▲吳亦凡的帶貨能力也超強。（圖／新浪）

這並不是意味著尚未有如此影響力的公眾人物就名氣不夠，只是還得在個人與影像給人的信息之間，必需經過更長期的努力培養，才可能在這時代兼具兩種影響的脈絡。這邊有個案例大家可以想想，像是「余文樂」可能就是體現市場的最佳例子，透過長年在事業/品牌面前的形象和社群媒體的穿著，他都是以軍裝或美／日式休閒混搭為主，在用色上也打著安全牌，不是軍綠就是黑灰白等。而他本人橫跨兩岸三地的成熟形象，再加上前面提及的好駕馭親民用色（不是每個人都能勇敢穿錯），便自然在普羅大眾間能瘋狂輸出單品選擇效應和穿搭模式。

也許余文樂這套模式並不能說是 International，但是在亞洲國家中，他秉持的「穿搭記憶點」是每個關注他的人都知道的，形成「軍工裝 = 余文樂」的等號。儘管你不是這樣穿，可從 Instagram 等可參閱的 OOTD（大家可以去看余文樂的 IG TAG）或拍賣的開頭等，事實便是如此。

G-Dragon 黏毛起球穿搭變潮流，本身就是「最佳示範」

有了上面的簡易版解讀，同樣放在 G-Dragon 身上也就很好解釋，從未出道前當練習生的刻苦學習，到公司極力推廣的團體／個人形象，再至後天致力於本業之外的觸及多元領域， G-Dragon 透過長時間的「自我堅持」終於獲得市場認同，在每個領域間都有一票支持者，這般的結合下來，便成為了於舉手投足間都擁有「說服力」的 Artist。

▲G-Dragon 透過長時間的「自我堅持」終於獲得市場認同，在每個領域間都有一票支持者。（圖／hypebeast.com）

那怎麼證明 G-Dragon 並非只是單品爆火流派，而又能夠在街頭燃起整體性響應的最佳示範？各位隨便回想一下以前 G-Dragon 貼文或好友 TAG 標籤，從大膽的反穿褲款，大面積掀起響應，或是踩 Vans 後跟，順便挑起了大家買 Vans Style 36 的風潮，再至是多變的染髮造型，皆是在街頭火成一團的鬼存在。

現如今回首「黏毛起球即將成為下一個潮流」這點，好似就不用太意外了，因為放在 G-Dragon 身上都被認為是合情合理，儘管他只是無聊上傳，也能夠在大眾之間被解讀成「新潮流」導致許多人爭相模仿。

▲GD「黏毛起球」穿搭引起模仿潮。（圖／weibo）

不過倒也不能說「模仿」就是錯，要理解的是，適當的模仿然後找出自己的風格是好事，但一昧地把明星的行為視做「趨勢」可能接近盲從了。就算真的是新潮流你想拷貝整身，那也要得知一個不可逆的道理： 在現實生活中大家都在讚賞 Joaquin Phoenix 在路邊吃漢堡有夠親民，或是 XXX 講話很有道理，但這只是建立在對像有影響力，可換做是平常人做同樣的事，別人可能會覺得你是在？ 換言之 G-Dragon「搞黏毛起球潮流」也因為他是 G-Dragon，如果放在平常人同樣這樣搞，別人可能只會認為你亂跟風或衣服沒整理。那麼與其這樣，為何不尋找屬於「自己的個人色彩」？

以符號學角度來說，G-Dragon 已經是「符徵」與「符旨」之間的綜合體

最後想跟大家分享點不一樣的層面，那就是「符徵」與「符旨」間的概念，前者意為可視、可看到或聽到，後者則為心靈印象。舉個例，當各位談論到「閃電、OFF-White」時，應該都會想得到「藤原浩、Virgil Abloh」等相關印象，這是來自於單字與發音本身，但呈現出不同看法就是因人而異。以上是意味著大家對事物的解讀，會因個人成長、接觸、經歷而所變化，其符號的象徵（屬後者符旨）也會不同而有所多維。這不僅能套用在流行信息的服裝上，也能放在個人本身。 

▲談到藤原浩就會想到閃電符號；OFF-White則會聯想到防盜扣球鞋。（上圖／IG@HANZUYING；下圖／sneakerfreaker）

這份觀點來自於符號學之父索緒爾，是筆者認為滿有趣的論點研究，把這套公式放置於 G-Dragon，其變化不同的穿搭風格，加上長年以來人們由心理想像印象的觀點「G-Dragon = 潮流」，亦可以符號學角度來說，G-Dragon 已經是「符徵」與「符旨」之間的綜合體。

▲符號學之父索緒。（圖／google）

另外我們還能從其人影響的市場狀態看得出，激起慾望的是名而不是物，賣得不是夢想而是意義，許多人的內心意像系統把慾望（G-Dragon 本人）當作自己的追隨目標。也許看起來有點複雜，但有興趣的話大家不妨可以研究一下。  

G-Dragon 之所以能不斷頂在勢頭，最重要的不僅是他後天努力，保持著開放的思維和接受不同的文化觀點，從他身上絕對有跡可循，無論你是透過藝術作品還是服裝。在筆者來看 G-Dragon 似乎不需要再向別人證明什麼，因為他已經達到他曾經對自己許下的承諾：

「我的夢想是成為別人的夢想」－G-Dragon

最後之於潮流，各位也不妨深思他一段話「比起追趕潮流，不如走在這潮流前面」。

延伸閱讀

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, GD, 潮流, G-Dragon, 穿搭

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