米蘭時裝周／FENDI超燒「F字包」首次亮相！　貂皮大衣、羊絨手袋奢華破表

▲FENDI新任創意總監Kim Jones帶來2021秋冬女裝系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

創意總監Kim Jones加入FENDI後的時裝首秀，2021秋冬女裝系列已在昨（24日）晚間登場，本季靈感源自品牌家族中的女性，有辦公室風格的條紋圖案、頗具氣場的水洗貂皮，創造實穿卻奢華感十足的衣著，另有首次亮相FENDI First 包款，也有將品牌經典Baguette包再進化，以巴洛克花朵圖案洋溢其中，亮點多到數不完。

▲以 Silvia Venturini Fendi 平日穿著的衣服所設計出的實用襯衫式外套，進化成奢華單品 。（圖／品牌提供）

Kim Jones成功將FENDI五姐妹的穿著融匯進此次設計靈感之中，實穿性無疑是一大亮點，以 Silvia Venturini Fendi 平日穿著的衣服所設計出的實用襯衫式外套，升華成為奢華感十足的毛絨外套，內裡則是採用黏合水貂皮材質，剪裁流暢之餘，不再局限服裝的定位，可以是外套、長版襯衫、大衣，十分養眼。

▲Kim Jones將先前的高級訂製服系列再度升級，不忘致敬永遠的時尚老佛爺Karl Lagerfeld 。（圖／品牌提供）

Kim Jones更不忘致敬永遠的時尚老佛爺Karl Lagerfeld，無所不在的 Karligraphy 圖案、由典藏草圖檔案演變而來 FENDI First 鞋款上建築風格的鞋跟，重新加以設計，藉由大理石紋圖案絲質洋裝、綻放的玫瑰花朵，或是緹花針織衫上精緻的烏干紗刺繡，重新演繹先前高級訂製服系列的樣貌。

▲FENDI First 手拿包款首次亮相，運用羊絨、皮革及珍稀材料來製作 。（圖／品牌提供）

包款部分才是搶眼重頭戲，本季誕生了全新的FENDI First 包款，由模特兒以手捧方式呈現格外吸睛，將品牌的字母圖案植入手拿包的框架中，從足以容納平板電腦的尺寸，到可以當成珠寶來佩戴的微型包袋，創意細節增添亮點。同時，「hand in hand」企劃更結合了義大利手工匠人，將Baguette變成了帶有巴洛克花朵圖案貼面的樣式，無疑是下一個爆款。

在22日倫敦時裝周中，Riccardo Tisci 所打造的BURBERRY 2021秋冬男裝於BURBERRY倫敦攝政街旗艦店內登場，系列彰顯了與戶外、創意和夢想的深厚聯繫，以BURBERRY米色、深褐色、深酒紅、城市灰、淺藍和淺粉等色調組成，並巧妙地改造了傳統，像是開秀的第一套服裝，看似帶來了最經典的米色大衣，當模特轉過身後方的剪裁卻是瞬間變成短版，露出內搭的棕色百褶裙，同樣的前長後短大衣剪裁出現數次，而「百褶裙」則是默默貫穿了全季造型。

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