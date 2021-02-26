2021夢幻「珍珠彩妝」出列！香奈兒浮雕亮采盤、嬌蘭唇膏殼都被瘋搶

記者張毓容／台北報導

今年的春妝強調亮澤和光感，從肌膚到眼妝、雙頰或唇妝都能融入透感光采，就有美妝品牌以各種角度都會折射出不同光澤透亮感的珍珠為靈感推出限量彩妝，像是香奈兒每年都會推出的限定「珍珠光感系列」和嬌蘭2021限量春妝，從外型顏值到彩妝色彩，都美到想收整套回家收藏，尤其香奈兒珍珠圖騰亮采盤和嬌蘭珍珠唇膏彩殼都是最多人詢問的必搶款。

▲CHANEL 珍珠光感限量彩妝系列。（圖／記者張毓容攝）



如果是香奈兒美妝粉應該都知道，香奈兒每年3月固定推出的「珍珠光感系列」都以強調妝感的亮澤、光感為主軸，而今年的限量珍珠光感彩妝以經典斜紋軟呢、小黑洋裝、長珍珠串鍊為靈感，將其璀璨光澤融入2021限量彩妝中，打造出白色、粉色及粉棕色的珍珠幻彩光澤。

▲CHANEL 限量光燦珍珠亮采盤；水潤聚光棒。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



2021珍珠光感系列彩妝中最受關注的首推粉體浮雕著珍珠圖騰的「光燦珍珠亮采盤」，猶如一圈圈的珍珠光圈圍繞著雙C標誌，美到還沒推出就掀起熱議。而其滑順貼膚的粉霜質地待著玫瑰香檳光澤，可輕刷全臉，也可於重點部位加強光感。

能為臉部創造打亮效果的還有大受歡迎的水潤聚光棒，這次也推出兩款新色，「#晶潤珊瑚」是很透潤的清新粉色，能創造出自然氣色又不失手；「#貝殼光」則混入細緻的偏光粒子，擁有耀眼的閃亮光澤。

▲CHANEL 四色眼影，#374幻彩珍珠。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



經典四色眼影則完美表現出不同珍珠的色澤與光感，包含2種白色，一種純白色、另一種則是微透光澤的細緻粉色珍珠粒子，加上蜜桃粉和取樣於大溪地珍珠色澤的銅紫色，能打造多種變化妝容。

▲CHANEL COCO唇膏系列及超炫耀的唇膏。（圖／記者張毓容攝）



為搭配珍珠光澤感妝容，香奈兒更為COCO唇膏系列與超炫耀的唇膏推出5款帶粉色調的新色。像是年初才以限量「獅子版」掀起搶購風潮的「超炫耀的唇膏」#192深刻，是融入了橘色調的木玫瑰色；「COCO唇膏」推出經典不敗的清新粉色#498光芒和暖調的蜜桃粉色#496溫柔；「COCO晶亮水唇膏」則是推出了融合幻彩珍珠色粒子的棕粉色#156蔓越莓和帶有閃耀珠光的透潤象牙粉色潤唇膏#154白桃。



▲嬌蘭搶先釋出2021春季限定彩妝，首度推出超夢幻珍珠彩殼。（圖／記者張毓容攝）



除了香奈兒經典「珍珠光感系列」，法國嬌蘭今年的春季限定彩妝「瑩潤珠光系列」也以珍珠為主題，全系列都是夢幻高顏值。經典商品「幻彩流星蜜粉球」、「紅寶之吻高訂唇膏」不僅換上浪漫粉嫩色，加上超細緻透亮的珍珠光澤，一塗仙氣立刻有，還有首次推出的珍珠造型唇膏替換殼更讓鐵粉瘋狂，直呼兩款都想包。

▲嬌蘭 幻彩流星蜜粉球 瑩潤珠光限量版，model腮紅使用#晶瑩粉漾。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



嬌蘭的經典熱賣品「幻彩流星蜜粉球」這次特別添加珍珠霓光香檳粉球體，推出2款帶有細緻珍珠光感的全新限量色。



「#經典漾白」是以常賣明星色#2白皙色款為基底，加入珍珠霓光香檳粉球體，不管是輕掃全臉，或用來局部打亮，都能打造自然透亮光感；而配色更紅潤的「#晶瑩粉漾」除了有珍珠霓光香檳粉蜜粉球外，還搭配了蜜桃珍珠金與海棠暖橘蜜粉球，很適合拿來當作頰彩，增添紅潤好氣色。

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏彩殼 瑩潤珠光限量版。（圖／品牌提供）



每每推出新款都讓鐵粉搶買收藏的紅寶之吻高訂唇膏彩殼，更是2021春妝系列裡最受注目的焦點！首度推出鑲飾珍珠的2款全新限定外殼，鑲上滿滿的白色和粉色珍珠，隨著角度變換還會隱隱閃耀七彩光芒，夢幻高顏值拿出來補妝超吸睛。

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏 瑩潤珠光限量版。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了限定珍珠彩殼，紅寶之吻唇膏這次也以珍珠優雅柔和的光采為靈感，打造2款仙氣滿滿的輕透光感限量色。#07 Nude Coll是點綴著細緻金色珍珠光澤的焦糖珍珠色，輕透的焦糖裸色不挑膚色，一擦立刻提升氣質；而#76 Pink Coll則是溫柔甜美的蜜桃玫瑰色，誰擦誰美，根本「人間仙女色」。

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