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想瘦身卻戒不掉飲料？8款「健康解膩飲品」讓你喝出好體態

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自unsplash.com

想要瘦身卻戒不掉飲料嗎？其實只要選對種類，喝飲料並不一定會發胖，反而能讓身體減輕負擔，一網打盡難纏脂肪。這裡就精選了酸甜果茶、養生回甘茶、健康奶茶等8款「健康解膩飲品」，讓你輕鬆喝出好體態。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

1.Diary Bakery熱紅酒香料包

紅酒本身含有抗氧化的物質，可以促進新陳代謝，有利於燃燒身體脂肪。而熱紅酒適合在天冷時飲用，能讓身體暖和起來，裡面加入的桂皮等香料，也有助於血液暢通。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

2.新譯漢方 元氣養生茶

這款養生茶無糖溫和、不含咖啡因，以十三種天然食材調配而成，入口可以嚐到仙楂和洛神花的酸甜，黃菊與決明子的清香，以及甘草的尾韻，能讓現代人補充營養、調節身體機能。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

3.琅茶 鮮奶茶

愛喝奶茶又想注重健康，可以試著自己在家烹煮，選用台灣在地的老欉阿薩姆紅茶、果韻鐵觀音、薄荷紅玉，配上新鮮牛奶，不管是直接加入或鍋煮，都能調出香醇滋味。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

4.草生光養 解憂陳皮玫菊茶

這款茶以漢方藥材食補概念，結合花草茶的舒壓香氣，讓現代人喝了能有好氣色。菊花與玫瑰的花香，配上甜鹹的陳皮，能療癒身心、緩解憂鬱，讓疲憊不堪的身體逐漸復原。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

5.十間茶屋 冷泡茶

冷泡茶強調茶葉的自然原味，飲用時比較不苦澀，能在口中品嚐到更多香氣。這種沖泡方式釋出的咖啡因較少，可以減緩對胃的刺激，所以適合敏感體質或腸胃不好的人。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

6.HERDOR 白桃烏龍茶

烏龍茶本身去油解膩，能加速身體新陳代謝，減少脂肪堆積。這款茶以金萱烏龍為基底，再加入香甜的白桃，讓茶飲的味道更豐富，裡面還含了能養顏美容的維生素和果膠。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

7.小荷日初 果實飲補水包

小荷日初把多種水果製成果乾，加在白開水裡能增添風味，讓不愛喝水的人能補充水分，外食族喝了也可以去油解膩，果乾全都無糖、無添加，只有最純粹的果香。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

8.綠茶咖啡

綠茶和咖啡分別都含有咖啡因，能幫助脂肪燃燒，而日本醫生工藤孝文提出的「綠茶咖啡」，是把黑咖啡和綠茶以1：1比例混合，兩者成分結合，能抑制飯後血糖上升，有利於減肥。

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

▲健康飲品。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 健康, 瘦身, 飲品, 飲料, 減肥,

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