新木優子天使顏值一眼電翻大票粉絲　仙氣大爆發、空靈擋不住！

記者王則絲／台北報導

日本女星新木優子的仙氣高顏值擄獲不少國內外粉絲，甚至曾入選為「日本足球員最喜愛女星」第一名，打敗了長年位居第一的新垣結衣。近日新木優子登上香港版《ELLE》3月號封面人物，一舉演繹多套新春裝扮，穿上一襲純白的透紗裙裝、優雅蕾絲套裝，空靈氣質從眼神中傾瀉而出，電翻一票粉絲。

新木優子是位演員兼模特兒，雖然爸爸媽媽都是日本人，但是深邃的輪廓讓不少人以為她有西方混血的基因，而165公分的身高以模特兒圈來說不是太高，不過新木優子的比例非常好，纖細的雙腿讓身形更加拉長，甚至還有「美腿女神」的稱號，服裝駕馭力超強大。

這回受到雜誌邀請，新木優子一口氣演繹多套DIOR 2021春夏新裝，拍攝一系列時尚大片，簡單素色的斜紋外套搭配傘裙，用腰帶點出比例，再戴上網紗帽，由新木優子駕馭起來彷彿營造出一種清新日系與歐式復古的混搭風；淡藍色的蕾絲套裝，則是帶出了可愛的氛圍。

另一套純白色的透膚紗裙，讓場景瞬間來到了盛夏，露出手臂、胸口透視，造型十分清爽，陽光灑下的光暈將新木優子照成了「凡間天使」，妝容方面清淡不做過多裝飾，僅有淡紫色偏光的眼妝當作亮點，與任何一套造型都能輕鬆融合，深邃眼眸彷彿會說話一樣，讓她一舉一動都充滿靈氣，每一張都令人好想收藏。

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