水煮吃好膩？營養師：3款「美味雞胸肉食譜」，現在學起來！

▲雞胸肉是減重好朋友，營養師教你更多美味吃法。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Pexels）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多女生瘦身只吃沙拉或是水煮輕食，運動營養師楊承樺提醒，長期吃單調無味的水煮餐難持久，建議攝取好油並搭配原型食物、多蔬果的飲食來滿足口慾。

▲雞胸肉能提供優質蛋白，但低脂不容易發胖。（圖／Pexels）

管理飲食就是管理健康，大部分運動健身的人都會將低脂雞胸肉當作蛋白質來源，以去皮雞胸肉來說，每100克含有23.3克的蛋白質，熱量更僅117大卡。

營養師表示，水煮雞胸肉雖然健康，但千篇一律的烹調方式總讓人卻步，不妨搭配適量的好油來提升雞胸肉料理的美味度，像是挑選具有中鏈脂肪酸不易形成體脂肪的特色，且發煙點為200度C以上，各式料理都適合。

雞胸肉更可根據自己的飲食偏好，搭配蔬菜配料，讓料理充滿變化。為此營養師訂製出3款美味雞胸肉食譜，具備營養和色香味，正適合正在減重的你。

▲簡單嫩煎搭配蔬菜補充纖維質。（圖／Unsplash）

舒肥嫩煎雞胸肉

以小火熱鍋後加入健康油，將雞胸肉兩面小火各煎30秒，再蓋鍋蓋關火悶7分鐘，舒肥嫩煎雞胸肉就能上菜了！口感軟嫩的雞胸肉可搭配新鮮的生菜、蕃茄。

▲炒雞的湯汁別喝，小心熱量超標。（圖／Unsplash）

剝皮辣椒炒雞胸肉

若是喜歡辛辣刺激口感的女孩，將雞胸肉先簡單醃漬，並以油短時間乾煎後，建議加入剝皮辣椒、紅辣椒、雪白菇、蔥白與簡易調味調理，香辣中帶點甜味，添增更多風味。

▲吃腰果幫助身體補充健康油脂。（圖／翻攝自林可彤FB）

多彩腰果雞胸肉

將雞胸肉切塊並浸過蛋液，先以中小火油煎，再將蔥白、蒜末下鍋爆香，炒出香氣，最後加入紅甜椒、黃甜椒逼出香甜口感。若希望豐富口感，也可以加入少許的腰果點綴。

►美妝版討論爆棚！2021最新美白出列 香奈兒精華、Melvita 4D凝霜夠強大