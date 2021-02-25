愛馬仕前任總監設計UNIQLO童裝　390元入手T恤

<strong></strong><strong>▲UNIQLO春夏童裝發表會，主打時尚、舒適機能與高品質設計。（影／記者陳雅韻攝）</strong><br>

▲UNIQLO童裝發表會，主打時尚、舒適機能與高品質設計。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，家長無不將小孩帶往戶外活動避免群聚，消耗的童裝量也提升，UNIQLO（優衣庫）從業績表現最有感，與去年同期相比成長達2位數，因此春夏從時尚、舒適機能與高品質3項著手，繼續攻佔大人小孩的心，最吸引人是曾任愛馬仕（Hermes）創意總監的Christophe Lemaire親自操刀，首度推出U系列童裝；H&M則與愛爾蘭設計師Simone Rocha合作推出聯名系列，公主風的女童裝很吸睛。

▲女童穿UNIQLO U泡泡紗洋裝（右）990元，男童穿U條文圓領T恤390元、短褲790元。（圖／UNIQLO提供，以下同）





▲女童穿UNIQLO U圓領洋裝（左）590元，男童U圓領長袖T恤390元、短褲790元。

曾任愛馬仕創意總監的Christophe Lemaire與UNIQLO合作後，每回新作都深受矚目，今年春夏終於推出UNIQLO U童裝，款式包括AIRism棉質圓領T恤、泡泡紗洋裝等，維持一貫簡潔俐落的風格，讓小朋友也能與爸媽配成親子裝。

▲UNIQLO可攜式抗UV連帽外套，590元。





▲UNIQLO強調快乾與彈性機能的Dry-EX圓領T恤短袖款，390元。

此外，UNIQLO強打舒適機能衣，滿足好動的寶貝，包括快乾與彈性雙機能為訴求推出DRY-EX系列、防曬的抗UV系列外套、招牌AIRism科技空氣衣系列增加嬰幼兒款式，並持續推出160公分童裝尺寸，連嬌小女性都被圈粉。

▲UNIQLO新生兒AIRism棉質包臀衣無袖款（左）390元，特級彈性ACTIVE 束口褲590元。

快時尚品牌H&M也講求童裝的舒適性與設計感，不僅以100%永續來源棉花製成新生兒服裝，也邀時尚圈重量級設計師推出聯名款，3月將上市的H&M X Simone Rocha系列，公主風輪廓的洋裝、珍珠鈕扣襯衫、花卉印花外套等單品都令家長心動，採網路限定銷售。

▲H&M X Simone Rocha聯名童裝風格甜美。（圖／H&M提供）





▲H&M強打有機棉新生兒裝。（圖／翻攝H&M臉書）



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