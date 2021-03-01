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包．開箱／一次買到錢包和手袋！巴黎世家「沙漏WOC」超高顏值必敗

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▲巴黎世家（BALENCIAGA）話題性沙漏Hourglass鍊帶包。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

小廢包當道的熱潮持續延燒，越來越多人出門都不帶錢包，改由攜帶卡夾或是手拿包，也讓一包多功能的「WOC鍊帶包」重新回到大勢包款行列，這回《ET FASHION》包開箱就來介紹巴黎世家（BALENCIAGA）話題性沙漏Hourglass鍊帶包，以搶眼的弧線搭配高實用性，即是錢包又是手拿包與斜背包，入手這款絕對不後悔！

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲巴黎世家沙漏WOC超實用。（圖／翻攝自品牌官網）

「WOC」一直是女孩們的精品包款入門級選擇，WOC顧名思義就是「Wallet On Chain」，將錢包加上了鍊帶，搖身一變成為方便攜帶的鍊帶包，高實用性質吸引不少時尚迷。這回巴黎世家將招牌沙漏包（Hourglass）與鍊帶元素結合，外觀上延續沙漏包的經典特質，也就是標誌性Basque-Waist 弧線，上窄下寬特立獨行站立著，靈感就來自法國巴黎的艾菲爾鐵塔，別具辨識度。

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲巴黎世家 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲標誌性Basque-Waist 弧線致敬艾菲爾鐵塔 。（圖／翻攝自官網）

藏在鮮明鱷魚壓紋之下，中央的B字Logo以金屬切割字樣為質感升級，鉚釘磁性閉合，輕輕推起即可開袋，而內袋又是超實用性的表現，提供內置卡槽、收納夾層，可放置信用卡、零錢或是紙鈔，身為「錢包」收納功能相當充足。

但搖身一變，過往沙漏包的圓弧提把元素消失了，取而代之的是鍊帶細節，就藏在包款兩側，輕輕斜背於腰間，完美遊走於錢包與斜背包之間，為日常造型注入亮點。

▲▼巴黎世家。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼巴黎世家。（圖／記者鮑璿安攝）

▲內置卡槽與隔層相當貼心。（圖／記者鮑璿安攝）

【向下看更多包款】

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲TODS 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲開袋後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足 。（圖／記者鮑璿安攝）

TOD’S 以豆豆鞋為靈感的 Signature包款推出新年限定款式，標誌性的 Timeless T 飾扣依舊在包款開合位置，為了洋溢新年氣息，巧妙注入閃亮鑽飾點綴，讓T字Logo顯得更加亮眼，在暗夜中也能夠閃閃發亮，與一旁的亮面皮革完美呼應。開袋之後，內袋採用黑、紅撞色設計，鮮明之餘內容量依舊充足，並沒有因為尺寸縮小就毫無實用性，實測內袋可放入手機、錢包之外，甚至長版卡夾也不是問題，甩去小廢包之名。

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲Versace 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片 。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

Versace此次一口氣帶來薰衣草紫、夢幻櫻花粉以及天藍色等「Virtus包」，一次完美大家對於夢幻包的想像，運用亮面漆皮使包款呈現亮眼光澤，就連漆面Barocco字母V也悄悄變成同色系，點綴取自Versace標誌性圖案的葉薊屬植物的葉片，更是品牌美學傳統大膽的象徵。

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關鍵字：

包開箱, 巴黎世家, WOC, BALENCIAGA

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