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「燒酒擴香」酒鬼家中必備！瓶身是圓胖版真露　擺著就能感受醉意

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編輯／Emily　圖／翻攝自oneroommaking.com、etsy.com、coupang.com

韓國人不只愛喝燒酒，也喜歡把生活小物做成燒酒造型，先前就曾出過護甲油、牙膏…等等。這次又新推出一款「燒酒擴香」，它的外觀造型就跟真正的酒瓶差不多，擺在家中彷彿空氣裡都瀰漫著酒氣，讓你不用喝酒就感受到醉意，酒鬼們超適合買來佈置家裡。

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

韓國居家佈置網站one room make販賣的「燒酒擴香」造型仿造燒酒瓶子製作，但把修長的瓶身改得比較圓胖，增添了可愛感，看起來也很像把喝完的空瓶直接拿來使用。外觀有常見的綠色「真露」瓶身和復古版「真露」酒瓶，還有「初飲初樂」、「CASS」、「OB」這幾種，都是韓國有名的酒類品牌。

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

雖然外型是酒瓶，擴香本身的味道卻很正常，有常見的花香、玫瑰、檸檬、香草肥皂香等等可以選擇，但把它擺在房間裡，總覺得會飄出燒酒味，讓人產生微醺的錯覺，酒鬼們看了真的超心動，不管是買來自己用或送人都很適合。

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

除了「燒酒擴香」，外國網站OhJohaCandles則販賣了一款「燒酒香氛蠟燭」，包裝上的綠色標籤讓人聯想到「真露」酒瓶，香味據說帶有燒酒的甜味與刺激感，讓人聞到就能回想起燒酒的好滋味，同樣是一款酒鬼們不能錯過的小物。

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

韓國網站coupang也有一款「燒酒造型開瓶器」，把開瓶器握把做成迷你燒酒模樣，頂端裝了開罐器，讓你可以拿來開真正的酒。兼具可愛與實用的設計，真的必須收一支，除了「真露」酒瓶，還有「初飲初樂」、「CASS」、「HITE」、「長壽」的造型。

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）

▲燒酒擴香。（圖／翻攝自oneroommaking.com）
 

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關鍵字：

韓國, 燒酒, 擴香, 香氛, 真露

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