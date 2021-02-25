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「搶錢情侶」泫雅、Dawn合體COACH甜蜜尬舞　僅穿內衣貼緊緊拍廣告好害羞

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記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅與男友Dawn（金曉鐘）是韓國演藝圈中少見不吝嗇大方放閃的情侶檔，也因此吸引一些有情侶形象需求的廠商來合作，堪稱「搶錢情侶」。COACH於近日以影片形式發表2021秋季系列，其中泫雅與Dawn便扮演一對為了一片餅乾而尬舞拼輸贏的可愛情侶；近期Calvin Klein也釋出最新形象廣告，再度找來小倆口擔綱主角，兩人僅穿內衣褲大秀好身材，親密互動更是讓人看了也跟著害羞起來。

COACH於近日發表2021秋冬「COACH FOREVER第二季」系列服飾，以「COACH TV」的概念於線上播送本季大秀影片，影片使用濃濃的復古風格打造，一開始就致敬經典影集《FRIENDS》的LOGO，將劇名改為C.O.A.C.H，泫雅與Dawn便在模仿影集的場景中上演餅乾爭奪，用尬舞來拼輸贏，最後兩人不分軒輊，一人一半、甜蜜擁吻，畫面甜得要命。

▲COACH秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH秋季。（圖／品牌提供）

▲COACH秋季。（圖／品牌提供）

▲依序為泫雅、水原希子、雎曉雯與Kaia Gerber示範COACH本季新裝。（圖／品牌提供）

「COACH FOREVER第二季」系列影片中還邀請了世界各地的COACH Family成員，包括Jennifer Lopez、Michael B. Jordan、Kaia Gerber、水原希子、雎曉雯⋯⋯都一同參與演出，並為觀眾示範2021秋冬新裝的多層次穿搭。本季延續2020年9月的靈感概念，強調社群意識與環保永續的精神，運用不同季別單品混搭造型，最新秋季系列以寬鬆、多層次設計為主，以能同時符合室內與戶外的穿搭風格，強調帶給身心靈愉悅舒適的感受。同時，本季COACH與Schott NYC合作，聯名推出寬版Shearling大衣與皮革夾克，服飾與配飾上綴有各種俏皮可愛的動物刺繡，長久熱賣的經典Rogue手袋也再次成為系列重點。

▲泫雅、Dawn廣告。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅與Dawn再度於CK廣告同框演繹新品。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

身為Calvin Klein亞洲區代言人、內衣大使的泫雅，去年秋冬首次與男友Dawn一同拍攝品牌廣告大片，今年春夏再度獲邀同框出鏡，尺度更勝上次，近期釋出的新形象與影片中可以看到，泫雅與Dawn兩人身上僅穿著內衣褲，遮蓋布料超級少，加上親密的互動，不只是瀰漫粉紅泡泡的戀愛氛圍，更多的是令人臉紅心跳的大尺度畫面。

泫雅、Dawn一同演繹Calvin Klein春夏形象，除示範休閒運動服、丹寧套裝，最吸睛的當然就是性感內衣系列，泫雅大方展露好身材，渾圓胸型、臀腿線條構成完美S曲線，加上她自信的模樣，性感女人味爆棚，男友Dawn也一點都不遜色，脫下上衣展現結實的精瘦身材，胸肌、腹肌都塊塊分明，兩人擔綱內衣代言再適合不過。

▲泫雅、Dawn廣告。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅與Dawn演繹CK春夏新品。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

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關鍵字：

COACH, 秋季, COACH FOREVER, 泫雅, Dawn, 泫雅男友, CK, Calvin Klein

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