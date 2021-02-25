GD都愛的香港Qee熊公仔　推出醫療口罩超潮流！

記者李薇／台北報導

號稱世界三大藝術玩具品牌之一的香港Qee熊公仔，是很多公仔迷的收藏，像是GD、TOP就是它的粉絲，以往只和精品、電影聯名的公仔，首次跨界聯名醫用口罩，與親親醫用口罩攜手合作，推出台灣首度聯名「Qee x親親醫用口罩」，共9款造型設計，充滿潮流又創意的多彩風格，讓公仔迷們都愛不釋手！

▲Qee熊推出醫療口罩系列。（圖／品牌提供）



從香港紅到全世界的Qee，雖有超多公仔設計，卻是首次做成醫用口罩，不管是疫情、空污、機車族、搭乘大眾運輸，在生活上已經變成必備的商品，這次共9款的設計，除了彩底2款的設計，街頭款、玩酷款、翻玩款這幾款塗鴉元素，遠看帶點酷酷的帥性，近看卻發現可愛公仔，藏著小心機的口罩，喜歡街頭潮流的男女都愛。

▲花樣相當好看百搭。（圖／品牌提供）



口罩品牌「一心一罩」也攜手家樂福獨家販售「鑽豹」紅包口罩禮盒，巧思設計又應景，」除了擁有全台領先的印刷定位技術之外，更研發出超親膚類蠶絲的絲柔醫療口罩，戴起來親膚柔滑又舒適，很適合每天使用，也是雙鋼印醫療口罩，符合CNS 14774國家標準、通過美國FDA、歐盟CE檢測標準。

▲一心一罩的賺爆口罩系列。（圖／品牌提供）



寶雅也在日前推出極光款醫療平面口罩，設計上選用不同色彩渲染搭配，在材質也講究的選擇親膚性纖維，並以三層防護工法製作，彩色口罩的印刷原料則堅持選用通過認證的原料製作，除了基本的雙鋼印外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，共推出共9款豐富色選可供選擇。

▲寶雅的漸層口罩。（圖／品牌提供）



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