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日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元　網：用過保證愛上

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文／C編

疫情前大家是不是常去日本玩？逛藥妝店勢必要行程，DHC純欖護唇膏更是一定會放進購物籃，卯起來屯貨的保養品，根據日本統計，這支護唇膏熱銷突破1.2億條，數字驚人。小小的護唇膏竟然有這麼大的威力，起因為裡面純粹的橄欖精華油成份，可以幫助雙唇有光澤又滋潤，很適合乾唇的人使用，只要順著直塗，連唇紋都會被淡化。

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▲DHC,純欖護唇膏,護唇膏,潤唇膏,保養。（圖／Her）

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DHC純欖護唇膏運用豐富的橄欖精華油，成分近似於保護肌膚的皮脂膜，由於橄欖精華油具有極佳的滲透性，塗抹雙唇不會產生不適的厚重黏膩感，反而是輕柔自然的膚觸，在唇部形成一道保護層，溫和守護。

▲DHC,純欖護唇膏,護唇膏,潤唇膏,保養。（圖dhc_official_jp IG）

▲DHC純欖護唇膏狂銷上億支。（圖dhc_official_jp IG）

另外，還搭配了蘆薈等天然植物精華，能防止唇部乾裂，讓雙唇更加水嫩亮麗，感到乾燥時，順著唇紋塗抹，就可以保濕潤澤，許多網友稱它是「用過最好用的護唇膏」，也難怪會在日本賣出超過1.2億條。

▲DHC,純欖護唇膏,護唇膏,潤唇膏,保養。（圖dhc_official_jp IG）

▲網友一至好評的DHC純欖護唇膏。（圖dhc_official_jp IG）

不只是當作一般的護唇膏使用，很多資深的粉絲更是會在睡前厚厚塗抹一層，當作晚安唇膜使用，隔天起床肌膚超級水嫩保濕，還有人會先用熱毛巾濕敷以後，厚厚塗抹一層在雙唇，最後搭配保鮮膜，敷10分鐘，一樣嘴唇可以超水嫩。

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▲DHC,純欖護唇膏,護唇膏,潤唇膏,保養。（圖／Her）

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購物網站「Her和她」推出DHC日版純欖護唇膏1.5gX3，原價1050元、特價399元，超級便宜又划算，相當於一條只要133元，鐵粉們趕緊手刀囤，如果還沒感受過它的威力，可要把握機會，趁優惠試一波。

關鍵字：

DHC, 純欖護唇膏, 護唇膏, 潤唇膏, 保養

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