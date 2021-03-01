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金盞花化妝水下殺930元！網友都在瘋，加「一味」讓滋潤度爆發

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▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲小罐裝當作噴霧也很好用。（圖／jeong_kim_ IG、karentadasuki IG）

文／C編

肌膚乾燥真的很讓人煩惱，為了幫助肌膚補充水分，大家應該試過不少方法， 網路上瘋傳一罐「濕敷神水」，不但可以舒緩敏感，還可以鎮定保濕，甚至可以達到控油的效果，一罐可以做到至少5種效果，方便又好用，最近還有人研發出全新的使用方式，在網路上瘋傳。

這罐「濕敷神水」就是KIEHL'S契爾氏的金盞花植物精華化妝水，有人分享很簡單的方法加強補水，先將化妝水分裝到小瓶子，再加入精華油，以5：1的比例充分混合之後，就可以拿出來噴，除了保濕之外，還可以加強滋潤度，很適合換季時分。購物網站「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水250ml，原價1980元，現在特價只要930元，爽爽用也不心疼。

▲契爾氏,kiehl`s,保養,Her和她,。（圖／翻攝自kiehlskorea IG）

▲KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水，250ml，原價1980元，特價930元。點我購買。

許多網友看到將金盞花化妝水加入混合精華油的分享文，都大呼「你也太厲害了」、「感覺好厲害」、「好棒的idea」、「出去帶著很方便耶」，讓沒嘗試過的人陸續跟進，而且這噴霧不管是妝前、妝後還是夜間保養都可以使用，直接噴在臉上更均勻、好吸收。

除了這招創意新用法，金盞花植物精華化妝水單用的方法還是很多，最基本的就是當作化妝水，在洗完臉之後直接使用，或是以化妝棉、面膜紙濕敷，在曬後、肌膚乾燥的時候，都可以這樣使用，比起一般擦的效果更好。

▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲台灣有女孩就加入精華油，讓噴霧保濕度更好。（圖／o_ma_bin IG、____imji IG）

等到春夏氣溫較熱的時候，韓國小姐姐們會在加入了化妝水的化妝棉，放進冰箱再拿出來敷臉，冰冰涼涼的化妝棉不但可以冰鎮臉部肌膚，還可以幫助緊緻毛孔，重現平滑細緻的肌膚狀態。

▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲南韓小姐姐也非常喜歡金盞花化妝水。（圖／0ki0h IG、baedina IG）

「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水250ml，原價1980元，現在特價只要930元，一年四季都用得到，單擦、濕敷都好用，還可以罐裝當作噴霧，只要臉部肌膚缺水就拿起來噴，清爽淡雅的金盞花氣息，用完好舒服。

▼▼點圖超划算▼▼

▲契爾氏,kiehl`s,保養,Her和她,。（圖／翻攝自kiehlskorea IG）

▲KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水，250ml，原價1980元，特價930元。點我購買。

關鍵字：

契爾氏, kiehl’s, 保養, Her和她, Her

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