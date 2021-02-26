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【奧斯塔羅】我在感情中最大的阻礙是什麼？

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感情這條路
總不會是順風順水

但你在感情上的阻礙又是什麼
讓你走的坎坎坷坷呢？

今天就和奧斯老師一起來看看
我在感情上的阻礙是什麼？

＜＜直覺選一張牌＞＞

▲ 。（圖／奧斯提供）

牌l

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你在感情中最大的阻礙是「勇氣」！畢竟這樣的牌組多半代表的是想法與勇氣，所以不得不說在現實當中的你是個挺有想法也善於察覺問題的人，但偏偏現實當中的你，老是想了很多也察覺許多問題，但卻不敢去調整或是改變，有一部分是你害怕這樣的調整或表述，對方會不會誤會意思或是對方會不會覺得你在挑剔感情？因此在感情中你就習慣默默將問題放在心裡面，雖然偶爾會有想表達的衝動，但也只是一時的念頭。因此挑選到這組牌的朋友，勇於表達情感中的問題與想法，會是你該學著面對的阻礙。

牌ll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你在感情中最大的阻礙叫做「放鬆」！不是說你是那種死撐活撐，歹戲拖棚的情感個性，而因為這組牌的多半代表的是埋首過去與情感影響，因此現實當中的你，假設在過去感情受了點傷或曾經有過情感不信任的問題，就很容易帶到下一段感情裡頭。有時你也清楚知道「一樣米養百樣人」，不是每個人都會重蹈覆轍過去的感情錯誤，但偏偏你就放不開過去情感的疙瘩，也造就了自己在感情中的情緒與緊張，因此奧斯老師會建議挑選到這組牌的朋友，學著放下過去、接受過去，會是你的一大課題。

牌lll

選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你在感情中面對最大的阻礙是「思緒」！不得不說這樣牌組多半代表的是過度思考與內心疙瘩，所以在現實當中的你在面對另一半時，很容易放大某些事情或是容易因為一些問題放大了兩人之間的相處狀況，過度檢視感情中的問題。當然你會覺得，兩人的感情相處需要調整彼此的價值觀以及想法，當然也的確該是如此，但偏偏有時你卻容易卡在一些你覺得重要但對方覺得不重要的問題中，連帶讓情感中的另一半感到不少壓力，因此學會簡化思緒，在感情中將會更加順利。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你在感情中最大的阻礙是「干涉」！畢竟這樣的牌組多半代表的是關心與體貼，但看似良好的個性，卻在感情中產生了問題，就像是水能載舟亦能覆舟，你對於感情中的關心和體貼，的確會是讓對方在情感關係初期感覺不少好感，但有些事情過頭了就未必如此。有時出於關心或是體貼，過了頭卻造成了對方情感中的壓力，因此奧斯老師會建議你在感情中的關心或體貼，做到就好或是點到就好，懂得觀察對方直接或間接拒絕的表達，都會讓你在感情世界中更加順利。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅

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