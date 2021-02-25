Seiko運動錶掛帥　年輪木紋秀歷史、24節氣入設計

▲面盤呈現樹木年輪圖案的Grand Seiko Heritage系列Seiko 140周年限量版，未定價。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年歡慶140周年的Seiko線上發表會登場，旗下高端品牌Grand Seiko與Seiko精銳齊發，展現對自家工藝與未來展望的自信，強打引以為傲的精準機芯，並結合日本文化的設計，Grand Seiko推出GMT腕錶日本節氣系列，搭載高振頻36000 GMT機芯9S86的「春分」、「小暑」腕錶，以及裝載Spring Drive GMT機芯9R66的「寒露」和「冬至」錶款就令錶迷驚艷。

▲Grand Seiko GMT腕錶日本節氣系列，（左起）春分、小暑、寒露與冬至。



去年即便受新冠肺炎疫情衝擊，Grand Seiko依然交出亮麗的成績單，不僅前進「巴黎珠寶盒」芳登廣場、台北101購物中心開設專賣店，在美國5000美元（約台幣138,000元）至10000美元（約台幣278,000元）的腕錶市場中躍升為第四名，受青睞的主因包括精準機芯與和風美學，紀念140周年的Heritage系列限量版正是最佳詮釋，面盤如同大樹年輪的木紋象徵品牌悠長歷史，而內載高振頻 36000 9SA5機芯代表品牌站穩一線高級錶的實力。

▲Seiko Prospex The 1959 Alpinist腕錶是品牌第一款運動錶復刻版。

Seiko則清楚點出運動錶為市場主流，Seiko Prospex復刻品牌1959年第一款運動錶Alpinist腕錶，並紀念第一位世登頂五大洲最高峰的冒險家植村直己80歲冥誕打造限量錶，潛水錶輪廓融入他深愛的群山意象；而Presage焦點新作為兩地時間動力儲存顯示腕錶，面盤以傳統麻葉圖案裝飾顯得不凡。

▲Seiko Prospex植村直己80周年限量版腕錶，設計靈感來自他深愛的群山景象。



同樣採線上發表的Oris，年度主力也落在運動錶上，首發以附有GMT雙向旋轉藍黑雙色鑲嵌陶瓷錶圈的潛水錶為基礎，創作限量2016只Whale Shark限量錶提醒保育鯨鯊的重要性，同時壯大潛水錶Oris Divers Sixty-Five系列，增加漸變的糖杏仁棕色面盤錶款，提供豐富選擇。

▲Oris鯨鯊限量腕錶（左）88,000元，Oris Divers Sixty-Five日期錶62,000元。（圖／Oris提供）



►Seiko 140周年錶面盤色有玄機 紫色源自夜櫻

►風・Luxury／5萬機械錶優選出列 Seiko復刻潛水錶賣翻



