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楊冪跨海撞衫Dara連髮型也神複製！　胸前「多一細節」秒分勝負

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▲楊冪。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪跨國撞衫Dara掀起粉絲熱議。（圖／翻攝自IG、微博）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

大陸女星楊冪憑藉姣好身材和顏值擄獲粉絲，去年（2020年）年底她曾以一套黑色方領裙裝上節目，絕美造型還令粉絲印象深刻。時隔近三個月，沒想到前南韓人氣女團2NE1 成員Dara也巧合穿上同款，兩人不僅服裝撞了，連中分髮型也仿佛完美複製，引發大批網友討論，不少粉絲更進一步點出，楊冪的蕾絲內搭很加分，讓性感氣息爆棚。

▲楊冪。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪巧妙在黑色方領裙裝內加上了蕾絲內襯，增添火辣氣息。（圖／翻攝自IG、微博）

楊冪在去年登上《奇葩說》節目，穿著Balmain方領黑裙現身，一頭中分長髮襯托精緻五官，顯得相當嫵媚，而裙裝的方領細節完美遊走楊冪的纖細鎖骨，除了低胸剪裁之外，更巧妙搭配黑色蕾絲內搭，讓火辣氣息更升級。隨著金色排扣向下走，楊冪大方秀出短裙之下的一雙白皙美腿，尺度火力全開，讓粉絲視線難以離開。

▲楊冪。（圖／翻攝自IG、微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Dara駕馭同款裙裝，但無奈尺寸不合身美中不足。（圖／翻攝自IG、微博）

前南韓人氣女團2NE1 成員Dara，也在近日巧合穿上同款裙裝，隨著幹練剪裁彰顯她的俐落美感，露出美腿與鎖骨吸睛，就連髮型也與楊冪有相似之處，同樣是中分披肩長髮，宛如完美複製。但美中不足的就屬Dara的裙裝偏大，與身材曲線有落差，且方領內的黑色內搭意外阻擋視線，性感氣息順勢扣分。

關鍵字：

楊冪, 2NE1 , Dara, 撞衫, 女星, 南韓, 奇葩說, Balmain

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