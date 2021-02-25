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高以翔女友Bella首曝時尚場！合體閨蜜游宇潼　爆料：她是我的芭比娃娃

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▲星二代游宇潼攜手Bella（蘇湘涵）出席Hogan 2021春夏系列新品發表活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

「最正星二代」游宇潼今（25日）攜手好友Bella（蘇湘涵）出席Hogan 2021春夏系列新品發表會，對於首次亮相時尚活動的Bella，「前輩」游宇潼以美食激勵，大笑說：「約好活動結束後立馬衝去吃小籠包。」訪談中Bella更自曝自己是「網購控」，把不愛購物的游宇潼當成「芭比娃娃」打扮。

▲Hogan 2021春夏游宇潼、Bella 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲游宇潼與Bella今日以一身搶眼的草綠配色穿搭炸出超長美腿亮相。（圖 / 品牌提供，以下同）

游宇潼與Bella都以搶眼的草綠配色穿搭炸出長腿，游宇潼穿著俐落的西裝短褲套裝，搭配Hogan Olympia 丹寧拼接休閒鞋，混搭率性，她笑稱自己很像「女強人」，鞋櫃裡有超多雙Hogan的游宇潼表示：「Hogan雖然是平底球鞋，內裡的鞋墊卻能偷偷拉長腿。」因此很適合愛曬腿的她 ; Bella則是以甜美女孩的公主蓬袖連身褲裝，運用腰帶拉出比例，胸前V領心機小露性感，最後穿上吸睛Hogan Rebel銀色金屬休閒鞋對綴。

▲Hogan 2021春夏游宇潼、Bella 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲游宇潼與Bella首次合體出席活動，現場可見兩人好感情。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

Bella是已故藝人高以翔生前的女友，與游宇潼不只年紀相仿，私下感情也很好，游宇潼被問到身為「前輩」，有沒有給第一次出席時尚場合的Bella什麼建議，她大笑說：「就是約好活動結束立馬衝去吃小籠包。」她們也大方分享平常擺拍出逆天長腿的秘訣，Bella表示自己是壓腳背派：「腳伸長時一定要有個角度，不能太繃，來回活動可以讓腳不會太僵。」游宇潼則喜歡俏皮感的姿勢，她說：「像是將腳向旁邊勾、或是交叉拉出線條，都讓拍照時動作更自然。」

▲Hogan 2021春夏游宇潼、Bella 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲Hogan 2021春夏游宇潼、Bella 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲游宇潼（上圖）與Bella大方祭出平常擺拍出逆天長腿的秘訣。

游宇潼提到自己對於購物沒什麼熱情，她說：「也不是不愛買，只是不喜歡做決定。」Bella則剛好相反，每件衣服幾乎都穿不超過3次，是個超級「網購控」，也會在購物時順勢幫游宇潼入手，或是將之前自己穿過的「流動」到游宇潼的衣櫃，Bella笑說：「所以她就變成了我的芭比娃娃。」

▲Hogan 2021春夏游宇潼、Bella 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲游宇潼同款的Hogan Olympia 丹寧拼接休閒鞋。

▲Hogan 2021春夏游宇潼、Bella 。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲楊洋演繹Hyperlight 墨綠色麂皮休閒鞋。

Hogan春夏系列以城市中的綠洲「URBAN OASIS」作為本季靈感來源，渴望在疫情居家隔離下的人們能夠回歸戶外，其中游宇潼腳踩的Hogan Olympia 丹寧拼接休閒鞋，以復古鞋型結合經典記憶鞋墊，3.4公分的總體高度輕鬆拉出比例，休閒的丹寧元素同樣百搭 ; 男款則以最新代言人楊洋演繹的Hyperlight系列相對吸睛，對比撞色與拼接材質豐富皮革質感，無明顯的Logo設計在慢跑鞋線條中融入個性潮流元素。

【同場加映 更多春夏球鞋】

▲2021春夏球鞋 。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲2021春夏球鞋 。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲Dior-ID運動鞋，帶有可愛復古調調。（圖／品牌提供）

DIOR為迎接春夏推出結合復古與潮流的Dior-ID休閒鞋，以少女們大愛的小白鞋為基底，在白色小牛皮鞋身上，鑲嵌橡膠紋理細節，正面有鞋帶、側面則是魔鬼氈，帶有一些可愛感，點綴藍色、粉色、綠色或紅色於鞋舌、鞋後跟，並以同色系的縫線加深連結，每個角度都好看，甚至在橡膠鞋底，裝飾了象徵DIOR幸運符碼的星星。

▲2021春夏球鞋 。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲2021春夏球鞋 。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲MIU MIU本季的鞋款以運動風結合正式跟鞋的造型為主，相當特別吸睛。（圖／記者王則絲攝）

另外MIU MIU 2021春夏大玩顛覆，將低跟鞋融入球鞋元素，不論是有著球鞋鞋舌的高跟涼鞋、運動感十足的足球鞋背面卻是不包腳跟的穆勒鞋、還是把球鞋變成浮誇尖頭，都超級吸引眼球，前衛設計同時能修飾腿型比例，成為本季最吸睛的單品之一。


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關鍵字：

HOGAN, 游宇潼, Bella, 蘇湘涵, 高以翔, 楊洋

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