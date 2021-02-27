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晚上告白更容易成功！學會這6個「戀愛小心機」幫你順利脫單

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▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

每到節日就被週遭情侶閃到好哀怨？有在約會卻總是差臨門一腳？其實，想要脫單，除了需要一點運氣，還需要你的努力！還在怨嘆老是孤單一個人或好想談場甜甜戀愛的人，快把以下6個戀愛小心機學起來，把握每個機會，下一個戀愛ing的就是你。

▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

1.告白要選在晚上

如果想告白，晚上比白天更容易成功，因為我們的大腦在白天處於理性思維的顛峰，在晚上時情感更為豐富，容易被感動，也更容易衝動。

2.要偶爾故意拒絕邀約

男生約你時，即使是你的理想型，也不要每次都急著馬上答應，要偶爾拒絕他，再另外約時間。適度給予男生挫敗感，會激發他們更多鬥志，也才不會讓男生覺得你好像很輕易就到手的感覺。

▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

3.適時給予好感暗示

遇到喜歡的對象不要過度矜持，什麼都不敢表示，要持續給予對方一些小小的甜頭暗示，讓他感覺到你的好感，讓他有繼續追下去的希望。

▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

4.找一些小事請他幫忙

要學會引導男生付出，比如今天拜託他幫忙看看電腦問題，過幾天再請他幫忙組個家具等等，當男生對一個對象付出越多，他們越會懂得珍惜。

5.學會偶爾當個小女人

就算你很聰明、很獨立，偶爾也要當一個小女人，讓他有被你需要的感覺，並習慣照顧你、為你付出，對你放心不下，覺得全世界只有他才能照顧好你。對男生來說，他們付出越多，就越不甘心被人搶走。

▲6個戀愛小心機！晚上告白更易成功。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

6.男人都有需要「溫柔」的時候

你不用無時無刻都很溫柔，但要懂得適時的展現溫柔。在冷硬的男人都有需要被溫柔對待的時候，在他感到疲憊、生活或工作上不順遂時，就是給他們「溫柔迷湯」的時候，讓他跟你相處時能得到放鬆和安定感，他就覺得再也找不到比你更好的人，不能離開你。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 脫單, 戀愛小心機, 戀愛技巧, 告白

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