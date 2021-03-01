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8大刮油食物吃對不發胖！宋慧喬也靠這「脂肪剋星」成功瘦身

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▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

▲想吃又怕胖？快把以下8個有助瘦身的刮油食物記起來。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、pexels、unsplash

很多人為了維持身材，懶得運動，就只好節食委屈自己的胃，但其實只要吃對食物，不用餓肚子，也能擁有好身材。像是以下8種有促進脂肪分解、抑制脂肪吸收的刮油食物，吃了不發胖，還有助於減脂瘦身，就連南韓女星宋慧喬、朴信惠都曾靠它們成功瘦下來，吃出好體態。

冬瓜

冬瓜性寒，能養胃生津、清降胃火，幫助食量減少，且含有多種維生素和人體所需的微量元素，可幫助調節代謝平衡，促使體內澱粉、糖轉化為熱能，不變成脂肪。

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

小黃瓜

小黃瓜熱量低、有飽足感，含有大量維生素，有助於分解脂肪的磷脂酶，能促進脂肪代謝、減少脂肪生成，能幫助排除體內多餘水分、消水腫的鉀，是天然的減肥聖品，就連韓劇女神朴信惠也曾靠著小黃瓜成功瘦身。

韭菜

含有豐富粗纖維的韭菜，其膳食纖維能刺激腸胃蠕動，使腸胃道排空時間加快，促進排便。

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

雞蛋

雞蛋是眾所週知優質蛋白質來源之一，還有維生素A和礦物質，但為避免膽固醇過高，可多吃蛋白、蛋黃不宜吃太多，尤其建議水煮蛋，熱量比炒蛋或煎蛋更低。

豆腐

含有優異蛋白質的豆腐熱量低、有飽足感，且其含有的大豆皂甘能分解中性脂肪，提升小腸機能，抑制脂肪吸收。不僅日本曾風行過一陣豆腐飲食減肥法，連「喬妹」宋慧喬也把豆腐當作減肥法寶。

芹菜

芹菜含有很多水分和豐富膳食纖維、鉀離子，可促進代謝，而芹菜富含的「木犀草素」可清理腸胃、去除油脂，降低脂肪堆積。

▲8大脂肪剋星食物。（圖／翻攝IG,pexels,unsplash）

洋蔥

洋蔥含有豐富的槲皮素，可抑制脂肪生成及促進脂肪分解，並有抗氧化、促進水分代謝等功能，可幫助消水腫、排出老化廢物。

海帶

海帶的碘含量豐富，對於消耗熱量及促進身體新陳代謝都有幫助，有助於減肥、控制體重。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 食物, 刮油, 不發胖, 脂肪, 宋慧喬, 朴信惠, 女星

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