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宋仲基變型男律師　連換百萬名錶帥出新高度

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▲▼ 宋仲基 。（圖／翻攝tvNDrama FB）

▲宋仲基在新劇《黑道律師文森佐》大秀帥氣西裝，同時搭配Hublot腕錶。（圖／翻攝tvNDrama FB）
 

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神宋仲基在tvN新劇《黑道律師文森佐》，變身義大利黑手黨顧問律師，除了首播祭出洗澡戲大秀身材引起話題，他在劇中清一色都穿紳士西裝亮相，一套又一套的訂製西服讓粉絲看得目不轉睛，同時搭配Hublot（宇舶）百萬元的BIG BANG UNICO皇金計時碼錶，帥出新高度。

▲▼ Hublot 。（圖／公關照）▲▼ Hublot 。（圖／公關照）

▲宋仲基佩戴Hublot BIG BANG UNICO皇金計時碼錶（左）1,240,000元，以及經典融合系列鈦金屬皇金計時碼錶440,000元。（圖／Hublot提供）
 

宋仲基在劇中飾演型男律師的行頭，都經過精心搭配，腕錶不是一只到底，而是隨著服裝轉換，除了選擇Hublot招牌BIG BANG UNICO皇金計時碼錶，他還另外配上雙色錶款，為結合鈦金屬與皇金兩種材質的經典融合系列計時碼錶，在西裝袖口若隱若現。

▲▼宋慧喬FENDI 。（圖／公關照）

▲宋慧喬拿下FENDI韓國代言，聲勢很旺。（圖／FENDI提供）

而前年6月與宋仲基揮別不到2年短命婚的宋慧喬，更是時尚圈寵兒，不但代言保養品、擔任法國珠寶Chaumet大使，近期更風光接下FENDI南韓代言，並頻頻登上時尚雜誌封面，坐穩天后地位。

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關鍵字：

宋仲基, 宋慧喬, Hublot, 宇舶, FENDI

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