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光看手機不會知道！徵信社公開3個出軌跡象　再高招也逃不過

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalandcozy

談戀愛時最害怕有第三者的出現，為了守護愛情，有些人會偷偷檢查另一半的手機，但如果真要藏，光看手機是不會知道的！《夫婦的世界》中，出軌老公就是用第兩支手機跟小三聯絡，所以正宮不管再怎麼檢查原本的手機都不會發現什麼，而有些人也會尋求徵信社的管道，讓專業的來辦案，有徵信社就公開了經驗談，透露如果對方出現以下三個跡象，那有八成機會大概就是劈腿或外遇了。

▲徵信社公開出軌跡象。（圖／翻攝自IG）

＃發現在異地的消費收據、紀錄

其實要在自己的生活圈裡偷情，是非常考驗運氣的，轉個街口搞不好就會遇到朋友，被抓個正著，所以一個想偷吃的人為了降低風險，會選擇把地點拉到較遙遠、人少的地方，某日本徵信社也表示：「大部分外遇的人都會離開原來居住的城市，前往其他的縣市。就算路途很遙遠，但外遇的人還是會想要去。」因為在連自己都不熟悉的地方，更不可能遇到熟悉的人。

▲徵信社公開出軌跡象。（圖／翻攝自IG）

＃開始洗自己的衣服、衣服莫名少或多了幾件

如果是平常不做家事的人，突然之間開始主動洗自己的衣服，可能就要提高警覺，因為偷吃的人會怕被發現外遇對象在自己身上殘留下頭髮、香水味、化妝品的印子之類的證據，那如果真的不確定是不是只是變勤勞了，還可以觀察對方是不是有一定數量的衣服突然不見了，又或是突然多了幾件你沒看過的衣服，不見的衣服也許是放在偷吃對象家，多了的衣服則可能是偷吃對象送的、一起約會時買的情侶裝。

▲徵信社公開出軌跡象。（圖／翻攝自IG）

＃被發現「一個人」進飯店

某徵信社曾透露：「不管偷吃的人是怎麼樣和另一方錯開入住的時間、在裡面待了多久，但只要我們拍到他獨自進出情人旅館的畫面，基本上就已經成定局了。」這個跡象比較難自己發現，但還是有機會發現、或是被認識的人看到。

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關鍵字：

男女, 感情, 出軌跡象, 徵信社

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