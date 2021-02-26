「圓瓶」Jo Malone討論度破表！噴了一秒到熱帶　嬌蘭用西洋梨調出東方味

▲Jo Malone熱帶島嶼花園系列，外型和香氣都給人清新明亮感受。

記者曾怡嘉 / 台北報導

香水總是在視覺與嗅覺上給人無比享受，Jo Malone為慶祝Blossoms花園系列上市10周年，全新熱帶島嶼花園系列特別換上清透圓弧的瓶身，給香民們大驚喜，嬌蘭也推出帶有東方果香調香氣的我的印記澄梨淡香精，恣意噴灑帶來愉悅明亮好心情。

▲Jo Malone以鮮豔弧形瓶身，為大家帶來童趣氛圍。

Jo Malone的忠實鐵粉不少，各種香氣都有支持者，2021年的熱帶島嶼花園系列，有著絕美的圓弧瓶身，並以鮮豔繽紛的木槿花為靈感，推出兩款全新花香黃槿花和朱槿花，另兩款受歡迎的水梨花蕾和雞蛋花也華麗回歸。

▲全球香氛部門副總裁Celine Roux表示，朱槿花美麗外型看起來充滿力量和生命。

全新黃槿花香水，以鮮豔燦爛的黃槿花和青檸打造多汁花香氣息，搭配水嫩清新的玫瑰花和小花茉莉，再以迷人的白麝香和安息香做結尾。鮮紅色瓶蓋的朱槿花芳醇香水則為Blossoms花園系列的首支芳醇香水，以鮮紅朱槿花為主調，再以柑橘和小花茉莉香，糅合溫暖香草。

▲Jo Malone全新造型的香氛噴霧討論度很高。

不只香水，此次系列更同時推出身體噴霧、居家擴香與糅香盤，當中杏桃花與蜂蜜保溼香氛噴霧，清甜多汁的杏桃花和水蜜桃，搭配清爽的黑醋栗及蜂蜜香氣，兼具香氛和保濕效果。

▲嬌蘭我的印記香水，完美展現對生命的熱情。

▲嬌蘭 我的印記澄梨淡香精。

嬌蘭全新香氛我的印記澄梨淡香精，洋溢著明亮清新的東方果香調，以清甜的西洋梨搭配著薰衣草的清香和小花茉莉的明亮陽光香氣，最後以檀香木的木質奶油香調為尾韻。

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