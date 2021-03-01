fb ig video ETtoday search mobile

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

>

記者李薇／綜合報導

《MAMAMOO》成員華莎不但唱功了得，跳舞也是性感有力，直率的個性更是深受粉絲歡迎，日前她拍攝一段開箱包包的影片，小小的GUCCI賈姬包裡面竟然塞進一整罐的香水，她表示，這款香味實在太好聞了，而且自己用得很兇，所以乾脆一整罐帶在身上。

▲香水,CREED,BYREDO,Acqua Di Parma,香水,香氛。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

▲華莎包包裡面直接放整罐100ml的香水。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

這瓶讓華莎愛不釋手的香水，就是英國頂級香氛CREED的ROYAL WATER皇家之水淡香精，她表示之前都是用香奈兒的香水，大約持續了有4年左右，真的用得非常多，後來才換這款香氣，味道非常好聞，自己用量也是很大，所以都是整罐背在身上。

▲香水,CREED,BYREDO,Acqua Di Parma,香水,香氛。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

▲她表示，因為香水用得很多，一個月用完好幾瓶，所以都要囤貨。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

來自英國的頂級香水CREED一直以來都被稱為是貴族的香氣，不但受到國內外名人、明星喜愛，像是歐巴馬、朴敏英都是它的粉絲，而華莎這款ROYAL WATER皇家之水淡香精可是男香，是柑橘馥奇香調，尾韻的麝香、龍涎香讓香調更加性感可人。

▲香水,CREED,BYREDO,Acqua Di Parma,香水,香氛。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

▲Tiffany也分享自己喜歡的香水。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

不只是華莎會把整瓶香水帶在身上，《少女時代》成員Tiffany更是超級誇張，一次帶兩款香水在身上，而且都是50ml大罐的包裝，兩款都是玫瑰香水的味道，一款是BYREDO的夜幕玫瑰淡香精、另一款則是Acqua Di Parma Rosa Nobile 高貴玫瑰花淡香精，由此可見Tiffany超級少女心，都是喜歡玫瑰的香調。

▲香水,CREED,BYREDO,Acqua Di Parma,香水,香氛。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

▲玫瑰調的香味是她的最愛。（圖／VOGUE KOREA YouTube）

沙龍香水品牌BYREDO向來都是重視香氛的女孩會選擇的香氣，因為它香味特殊，又不容易撞香，因此特別受到香水族群的推崇，只要對香氛有更深層認識的女孩，一定會選擇它，香味摩登時髦又很耐聞。

另一個Acqua Di Parma帕爾瑪之水是在1916年由義大利男爵Carlo Magnani所創立的香水品牌，此品牌最著名的香水Colonia是一款結合義大利陽光、地中海精華與新鮮果香的中性香水；而Tiffany愛上的則是它們家少見的女香Rosa Nobile 高貴玫瑰花淡香精，帶有新鮮玫瑰花的高冷香調，讓人聞到就想臣服在它的裙襬之下。

►洗臉11大誤區！9成女孩都做錯：洗臉應該先洗手　否則易長痘痘

►爆冷門！討論度不高、卻超好用的化妝品　日本狂銷250萬瓶的乳霜

►越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚

關鍵字：

CREED, BYREDO, Acqua Di Parma, 華莎, Tiffany, 香水, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

情人節「玫瑰花甜筒」洗版IG！蜜桃牛奶口味讓人吃完還想再吃

「乾燥花眼影盤」美爆了！連顏色都是溫柔小姊姊的霧面暖色系

「乾燥花眼影盤」美爆了！連顏色都是溫柔小姊姊的霧面暖色系

坐等錢上門？不如自己打造「招財氣場」　用香味讓財源滾滾來

坐等錢上門？不如自己打造「招財氣場」　用香味讓財源滾滾來

今年必買清單：熱賣13年的指甲油、每兩秒就賣出一支的護手霜 趕上最新「仙氣髮色潮」！玫瑰奶茶、薄荷奶茶　素顏也能駕馭 仙氣爆表的「琉璃美甲」美翻天！過年就用玻璃光閃瞎眾人 睫毛老是夾不翹？2神器搭配竟然刷出「太陽花睫毛」 戒掉奶茶，改喝「素顏水」！喝完肌膚白裡透紅　整個人都年輕10歲 2021與「錢」最有緣的星座TOP 3　冠軍人財兩得運勢超狂 歐陽娜娜身材大一號！「全身撞衫」陸女星慘輸　網：很顯胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面