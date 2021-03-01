華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

記者李薇／綜合報導

《MAMAMOO》成員華莎不但唱功了得，跳舞也是性感有力，直率的個性更是深受粉絲歡迎，日前她拍攝一段開箱包包的影片，小小的GUCCI賈姬包裡面竟然塞進一整罐的香水，她表示，這款香味實在太好聞了，而且自己用得很兇，所以乾脆一整罐帶在身上。

▲華莎包包裡面直接放整罐100ml的香水。（圖／VOGUE KOREA YouTube）



這瓶讓華莎愛不釋手的香水，就是英國頂級香氛CREED的ROYAL WATER皇家之水淡香精，她表示之前都是用香奈兒的香水，大約持續了有4年左右，真的用得非常多，後來才換這款香氣，味道非常好聞，自己用量也是很大，所以都是整罐背在身上。

▲她表示，因為香水用得很多，一個月用完好幾瓶，所以都要囤貨。（圖／VOGUE KOREA YouTube）



來自英國的頂級香水CREED一直以來都被稱為是貴族的香氣，不但受到國內外名人、明星喜愛，像是歐巴馬、朴敏英都是它的粉絲，而華莎這款ROYAL WATER皇家之水淡香精可是男香，是柑橘馥奇香調，尾韻的麝香、龍涎香讓香調更加性感可人。

▲Tiffany也分享自己喜歡的香水。（圖／VOGUE KOREA YouTube）



不只是華莎會把整瓶香水帶在身上，《少女時代》成員Tiffany更是超級誇張，一次帶兩款香水在身上，而且都是50ml大罐的包裝，兩款都是玫瑰香水的味道，一款是BYREDO的夜幕玫瑰淡香精、另一款則是Acqua Di Parma Rosa Nobile 高貴玫瑰花淡香精，由此可見Tiffany超級少女心，都是喜歡玫瑰的香調。

▲玫瑰調的香味是她的最愛。（圖／VOGUE KOREA YouTube）



沙龍香水品牌BYREDO向來都是重視香氛的女孩會選擇的香氣，因為它香味特殊，又不容易撞香，因此特別受到香水族群的推崇，只要對香氛有更深層認識的女孩，一定會選擇它，香味摩登時髦又很耐聞。

另一個Acqua Di Parma帕爾瑪之水是在1916年由義大利男爵Carlo Magnani所創立的香水品牌，此品牌最著名的香水Colonia是一款結合義大利陽光、地中海精華與新鮮果香的中性香水；而Tiffany愛上的則是它們家少見的女香Rosa Nobile 高貴玫瑰花淡香精，帶有新鮮玫瑰花的高冷香調，讓人聞到就想臣服在它的裙襬之下。

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