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常越睡越累？3個「保持」法則幫你提升睡眠品質　房間溫度也有差

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▲▼提升睡眠品質3法則 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

越來越多人有睡眠問題，除了難以入睡，老是睡不好、睡再多都覺得累，都跟睡眠品質不好有關，但多數人只在意睡眠時間是否足夠，卻忽略的睡眠品質也很重要。

有國外睡眠機構定義睡眠品質差有以下4種特徵，包含躺在床上超過30分鐘無法入睡、晚上起夜超過1次、早上起床後還是感到很疲倦、對于垃圾食品的渴望會更強烈，如果你也有以上情況，小心你的睡眠質量其實並不好。想提升睡眠品質也不難，做好以下3個「保持」法則就能幫你睡個好覺。

▲▼提升睡眠品質3法則 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.盡可能維持安靜

就算覺得自己是很容易入睡的人，在環境吵雜時一樣能睡得著，想要提升睡眠品質，睡覺時也請盡量維持環境的安靜。

國外有研究發現，在人處於熟睡時，當周遭環境有聲響，即使沒有被吵醒，也會受到影響，使深度睡眠的時間減少。因此，若是和同間房的家人或室友睡眠時間不一致，確實也會對睡眠品質有影響。

▲▼提升睡眠品質3法則 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.維持室內溫度涼爽

有些人習慣在睡覺前洗熱水澡或是泡澡、泡腳，讓自己的身體熱一點並幫助放鬆，這些都能夠幫助更容易入睡，但可別把房間溫度一直維持太高的溫度，或是電熱毯開整個晚上，因為環境的溫度太高反而會影響睡眠質量。

因為人在熟睡時，身體溫度會降低，如果身體無法降溫，會難以進入到深度睡眠。國外睡眠機構提認為，對成年人來說的最佳睡眠是溫大約在攝氏15.6～19.4度，所以睡覺時記得別把空調溫度調得太高了。

▲▼提升睡眠品質3法則 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.維持室內環境昏暗

人體到了晚上會自然分泌褪黑激素來幫助入睡，而亮光會影響體內褪黑激素的正常分泌，所以在睡前的1～2個小時，可先將房間燈光調暗，尤其臨睡前的半小時，最好連手機都不要看，手機螢幕藍光也會影響睡眠。

同樣地，即使在處於熟睡時，些微的光亮雖然不一定會亮醒你，但也會影響睡眠品質，所以與同房人睡眠時間不同的話，建議可以帶著眼罩睡覺。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 睡眠品質, 助眠, 秘訣, 方法

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