會影響「膚質改變」的4大因素　錯誤保養小心變敏感肌

▲膚質會受到許多因素影響而改變。(圖/翻攝IG@skuukzky)

就算是保養新手也知道,不同膚質的保養方式和需要注意的地方都不同,但你知道嗎?膚質並不是一輩子都不會變的,肌膚的狀況不僅會隨著時間改變,還會受到飲食習慣或錯誤保養等因素所影響,從大油皮變成偏乾敏感肌都有可能,快來了解會影響膚質改變的4大因素,也別忘了把會傷害肌膚的負面影響改掉。

1.年紀增長

在不同的年齡階段,人體的荷爾蒙分泌也會有所變化,也會因而影響到膚質的改變,像是多數人在青春期時肌膚大多屬於偏油性肌膚,很大原因都是與荷爾蒙分泌過於旺盛有關係,而隨著年齡漸長,荷爾蒙的分泌會開始減少,使得肌膚的膚質也跟著變化。

▲甜食吃太多會影響皮脂腺分泌變多。(圖/翻攝IG@midoricoo)

2.飲食習慣



有句話說「人如其食」(You are what you eat.),飲食不僅對於身體健康有影響,也會影響到肌膚,像是每天咖啡飲用量較大的人,可能肌膚會比較容易有乾燥缺水的狀況,因為咖啡因利尿,攝取過多可能會導致身體有脫水情況;又或是喜歡吃油炸物或甜食的人,可能會變得容易出油,導致粉刺、痘痘增生。

另外,飲水量過少也會影響肌膚乾燥,所以最好確保每天喝夠水分,盡量少吃油炸、甜食或高GI食物,都是能讓肌膚變好的飲食秘訣。

3.氣候轉變



氣候的變化也會影響肌膚的出油和水分流失的情況,像是在氣候較溫暖的春夏,皮脂腺的分泌會較為旺盛,尤其在夏天的出油量會到達頂峰,而到了秋季時,出油量又會開始慢慢的減少,尤其是寒冷又乾燥的冬天,肌膚會更容易感到乾燥缺水。

▲去角質頻率要適當,以免傷害肌膚角質。(圖/翻攝IG@moeka_nozaki)



4.錯誤保養習慣



膚質的變化也可能跟自身保養方式是否正確有關。如果保養方式是正確的,在一般情況下肌膚狀態會越來越穩定,但如果過度清潔或錯誤去角質,會使肌膚屏障受損,導致肌膚變得容易乾燥、敏感,甚至泛紅、過敏。

另外,過度的醫美療程也可能造成膚質改變,最好依照醫師建議進行,別貪心頻繁施作。

