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會影響「膚質改變」的4大因素　錯誤保養小心變敏感肌

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▲▼膚質改變的4大因素。（圖／翻攝ＩＧ）

▲膚質會受到許多因素影響而改變。（圖／翻攝IG@skuukzky）

編輯／Amanda　

就算是保養新手也知道，不同膚質的保養方式和需要注意的地方都不同，但你知道嗎？膚質並不是一輩子都不會變的，肌膚的狀況不僅會隨著時間改變，還會受到飲食習慣或錯誤保養等因素所影響，從大油皮變成偏乾敏感肌都有可能，快來了解會影響膚質改變的4大因素，也別忘了把會傷害肌膚的負面影響改掉。

1.年紀增長
 在不同的年齡階段，人體的荷爾蒙分泌也會有所變化，也會因而影響到膚質的改變，像是多數人在青春期時肌膚大多屬於偏油性肌膚，很大原因都是與荷爾蒙分泌過於旺盛有關係，而隨著年齡漸長，荷爾蒙的分泌會開始減少，使得肌膚的膚質也跟著變化。

▲▼膚質改變的4大因素。（圖／翻攝ＩＧ）

▲甜食吃太多會影響皮脂腺分泌變多。（圖／翻攝IG@midoricoo）

2.飲食習慣

有句話說「人如其食」（You are what you eat.），飲食不僅對於身體健康有影響，也會影響到肌膚，像是每天咖啡飲用量較大的人，可能肌膚會比較容易有乾燥缺水的狀況，因為咖啡因利尿，攝取過多可能會導致身體有脫水情況；又或是喜歡吃油炸物或甜食的人，可能會變得容易出油，導致粉刺、痘痘增生。

另外，飲水量過少也會影響肌膚乾燥，所以最好確保每天喝夠水分，盡量少吃油炸、甜食或高GI食物，都是能讓肌膚變好的飲食秘訣。

3.氣候轉變

氣候的變化也會影響肌膚的出油和水分流失的情況，像是在氣候較溫暖的春夏，皮脂腺的分泌會較為旺盛，尤其在夏天的出油量會到達頂峰，而到了秋季時，出油量又會開始慢慢的減少，尤其是寒冷又乾燥的冬天，肌膚會更容易感到乾燥缺水。

▲▼膚質改變的4大因素。（圖／翻攝ＩＧ）

▲去角質頻率要適當，以免傷害肌膚角質。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

4.錯誤保養習慣

膚質的變化也可能跟自身保養方式是否正確有關。如果保養方式是正確的，在一般情況下肌膚狀態會越來越穩定，但如果過度清潔或錯誤去角質，會使肌膚屏障受損，導致肌膚變得容易乾燥、敏感，甚至泛紅、過敏。

另外，過度的醫美療程也可能造成膚質改變，最好依照醫師建議進行，別貪心頻繁施作。

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關鍵字：

保養, 護膚, 膚質, 膚質變化, 改變, 原因, 因素

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