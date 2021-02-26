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8萬的G-SHOCK武士魂上身　日本千年圖紋成Seiko亮點

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▲▼G-SHOCK & Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHCOK以日本武士喜愛的勝利深藍色「勝色」創作MRG-B2000B-1A腕錶，86,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藉由日本腕錶品牌的設計，也能深入了解文化精髓！Seiko去年起將安平時代一千多年歷史的「麻葉」（Asanoha）引入面盤設計獲得好評，今年Seiko Presage Sharp Edged系列GMT腕錶再現此經典圖案；而G-SHOCK則重現武士精神，頂級商品線 MR-G系列推出「勝色」系列，此深藍色調是日本武士首選的勝利色彩，常用來綴飾盔甲和頭盔。

▲▼G-SHOCK & Seiko 。（圖／公關照）▲▼G-SHOCK & Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B2000R-1A搭配毘沙門龜殼綴飾的舒適氟橡膠錶帶，86,000元。

G-SHOCK MR-G勝色系列共推出3種款式，經過深層硬化與DLC類鑽碳處理的全鈦錶款MRG-B2000B，以及鈦金屬錶殼搭配象徵力量的毘沙門天盔甲龜殼圖案氟橡膠錶帶的MRG-B2000R腕錶，兩者面盤均為日式鱗紋圖案，錶盤外緣則有如日式扇子或摺疊屏風的起伏線條，細看整點時刻造型還是日本武士彎刀；第三款為中尺寸的MRG-B1000BA腕錶，從錶圈內側、內嵌錶盤與Logo均以象徵勝利的「勝色」點綴。

▲▼G-SHOCK & Seiko 。（圖／公關照）

▲尺寸較小的G-SHOCK MRG-B1000BA-1A腕錶細節處也以「勝色」點綴，75,000元。

甫於線上發表年度新款的Seiko，則採用安平時代便被用於布料的麻葉圖騰，裝飾Seiko Presage Sharp Edged系列GMT腕錶的面盤，幾何立體紋理在不同角度光線折射下閃閃發亮，而4款面盤顏色也有深意，分別代表日本傳統色的「藍鉄」靛鐵色、「常磐」的深綠葉色、「墨色」的日本黑墨色，以及源自檜木皮「檜皮」的紅棕色。

▲▼G-SHOCK & Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Sharp Edged系列GMT腕錶SPB221，面盤裝飾日本傳統麻葉圖騰，未定價。（圖／Seiko提供，以下同）

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Sharp Edged系列GMT腕錶「藍鉄」SPB217（左），「常磐」綠色面盤款SPB219。

►Seiko運動錶掛帥　年輪木紋秀歷史、24節氣入設計

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關鍵字：

G-SHOCK, Seiko

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