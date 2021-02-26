米蘭時裝周／爆款手袋變超巨！PRADA秋冬女裝「毛毛」單品超華麗

記者王則絲／外電報導

PRADA於台灣時間昨（25日）晚間發表2021秋冬女裝線上秀，為兩位創意總監Raf Simons與Miuccia Prada合作的第二季女裝，從昨日稍早眾多明星亮出的毛絨絨邀請函，以及與上月發表的秋冬男裝相仿的針織三角標，就能窺知一二，本季女裝大致上呼應男裝，只不過更為華麗、花俏，更多的浮誇長毛衫、鮮豔花紋的靴子⋯⋯還有最吸睛包款，非這顆「放大版Cleo」手袋莫屬！

PRADA 2021秋冬女裝系列作為秋冬男裝主題「Possible Feeling」的續章，不只在與秋冬男裝相似的秀場上呈現，也同樣以針織花紋單品貫穿全場，另外，男裝秀上寬大中性的剪裁、多層次混搭概念、小手袋皮手套、三角針織標誌⋯⋯等大重點，也重現於本季女裝，此系列旨在探索兩極對立的中間地帶。

Miuccia Prada提到：「在這個系列中，我們翻玩『經典』的理念，我們顛覆它、轉變它。」表示這些看似永恆的經典，其實用很簡單的方式就能產生轉變，Raf Simons也說明：「這個系列當中有非常多的『對比』，復古與未來感、裝飾和極簡主義、高雅與運動，將它們融合在一起，我們創造出了一些很新的東西。」以下就來看看PRADA 2021秋冬女裝的幾個焦點。

▲開秀首套造型以西裝內搭針織花紋連體衣呈現。（圖／品牌提供，以下同）

開秀首套造型就把本季男裝最經典的Look直接移植過來，以針織花紋連體衣內搭，外罩袖子捲超高的西裝，不過開衩裙子的設計使整體花紋比例提高，搭配不同顏色花樣的長靴，顯得更為大膽猖狂。中性廓形的大衣，以巨大剪裁遮掩身形，另外，本季焦點元素「人造毛皮」也運用在大衣上，極具份量感。

▲中性廓形剪裁的大衣，在選色、材質上也非常跳。

▲搶眼的人造毛皮大衣Look。

這幾季的合作下來，Muiccia Prada 總是給Raf Simons很大的發揮空間，於本季秋冬女裝中，也能發現Raf Simons於上季春夏女裝設計的披肩再次被使用，用手抓著前襟的穿搭方式，是Raf Simons觀察Miuccia Prada的穿衣習慣演變而來，在本季中換上了厚重毛皮，內裏也佈滿花紋，讓人眼睛一亮的是，這種手抓披肩竟也能與帥氣的飛行外套結合。

▲Raf Simons特別設計的披肩款式再度出現，並大量運用人造毛皮於其中。

配件方面就屬「放大版Cleo」手袋最搶眼，以大尺寸來呈現似乎莫名的可愛；上月發表秋冬男裝裡，手套上的小手袋成為焦點，本季女裝上也能看見；最後看到鞋款部分，本季以厚底靴款為主，有點像爵士鞋那樣的鞋底，前高、後高而中間中空，搭配上秋冬的重點花紋，快速走動時還會帶來眩目的效果。

▲秀上出現「放大版Cleo」手袋。

▲手套小手袋。

▲花紋靴款。

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