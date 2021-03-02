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別人的Outlet總不會讓我失望！炒價神鞋竟100美元有找　搶到現賺三倍

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這幾年 Nike SB Dunk 以及 Dunk 帶來的復古風潮，強勢席捲整個球鞋圈，在擁有極高關注的情況下，各式配色與聯名層出不窮，尤其設計上都富有諸多巧思與玩味性的 Nike SB Dunk，更是每一回都讓人驚喜。 既然擁有如此高聲勢，又加上聯名光環設計的挹注下，基本上 Nike SB Dunk 只要沒搶到原價，那想入手勢必都得拿出不少銀彈才有機會。

不過近日有位網友@trickyflips 居然在 Outlet 中發現 2020 年推出的 Nike SB Dunk “BE@RBRICK”，而且一雙居然只要價 $100 美元（約台幣NT$2,780元），雖然每個人似乎只能限定購入一雙，但此雙目前於 Stockx 的價格已經來到將近 $300 美元（約台幣NT$8,342元），等於買到就現賺三倍價格。

 
 
 
 
 
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Nike SB Dunk “BE@RBRICK” 為 2020 年與玩具大廠 Medicom Toy 所合作聯名的款式，以招牌的庫柏力克熊為設計元素，並採用特殊的仿馬毛材質加以點綴，搭配上限定公仔，賦予整雙鞋更加濃厚的收藏意義。當初 Nike SB Dunk “BE@RBRICK” 發售想當然是立即被搶購一空，現在竟然莫名以便宜價格出現在暢貨中心，只能說別人的 Outlet 總不會讓我失望啊！

▲網友分享在Outlet買到不到3千元的Nike SB Dunk與MedicomToy的聯名款。（圖／IG @trickyflips

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, 球鞋, nike, Outlet

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