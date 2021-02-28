奧斯塔羅12星座一周運勢0301-0307　雙魚感情升溫、天秤停止莫名開銷

20210301-0307奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，讓雙方更願意投入經營目前關係。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運良好，投入目前工作上有望帶進不少錢財，尤其是業務性質朋友好好加油。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：下周面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

2.牡羊座愛情運需要留意：對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

3.天秤座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，許多莫名開銷直接產生了不少壓力。

牡羊座



整體運勢★★★

牡羊座的朋友下周在面對事情上會較被動些，奧斯建議下周面對人事物要再主動些，要不將影響許多後續狀況。

愛情運勢★★

對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

事業運勢★★

下周面臨學事業也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

金牛座



整體運勢★★★

下周金牛朋友內心渾沌不少也影響自己，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深。

愛情運勢★★

雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★

下周面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議著重如何守財會是一大重點。

雙子座



整體運勢★★

下周將會是雙子朋友信心消退的一周，也因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時要再堅定一些。



愛情運勢★★★

奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡對事情是沒有助益的，將事情放在心裡最後將演變成爭執存在。

事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行。



金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友下周稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

在目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

獅子座



整體運勢★★★★

下周獅子座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，多少讓彼此在面對目前這段情感感到安心不少。

事業運勢★★★

事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏，因此可以放寬心好好投入目前工作。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

處女座



整體運勢★★

下周處女不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，將自己和外界的管道封閉起來也讓心情影響到自己的行事，需要留意。

愛情運勢★★

奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去，所以不是算隨時間淡掉的爭執。

事業運勢★★★

事業方面對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，尤其在投資方面需要留意。

天秤座



整體運勢★★

天秤朋友下周生活問題出現不少，提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整。

愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業運勢★★

下周過往學事業穩定的朋友也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會，許多莫名開銷直接產生了不少壓力。

天蠍座



整體運勢★★★★

下周天蠍朋友面對許多事情與事物有更多自我的看法，開始著手去調整過往就看似不錯的事情，往更好的層面去前進，這將是個非常好的週期。

愛情運勢★★★★

雙方更願意在目前的情感裡頭努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

對於目前的學事業更加的投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

射手座



整體運勢★★★

下周射手座的朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。

愛情運勢★★★

在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼？下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友將會是實際的一周，踏實務實的生活態度讓你安心不少，另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不必要的開銷。

愛情運勢★★★★

下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★

事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己下周在工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

水瓶座



整體運勢★★★★

下周水瓶朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周，面對問題時都能妥善解決、不拖拉，會是個解決能力良好的一周。

愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★

在學事業方面則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，投入目前工作上有望帶進不少錢財，尤其是業務性質朋友好好加油。

雙魚座



整體運勢★★★★★

雙魚的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，讓雙方更願意投入經營目前關系。

事業運勢★★★★

事業將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

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