吠陀占星3月整體運勢出爐！4星座超幸運　水瓶、巨蟹財運旺爆

文／李靜唯老師

吠陀占星跟西洋星座不一樣，西洋星座較偏重各個星座的特質分析，真正要看個人運勢吉凶禍福，古典的吠陀占星比西洋星座更有參考價值。有八成以上的人吠陀星座是自己西洋星座的前一個星座、少數兩成的人是吠陀跟西洋占星都是同一個星座，比較簡單的辨別方式就是生日在15號以前的人都會落在自己西洋星座的前一個星座、生日在15號以後的多半會是跟西洋星座都一個星座，想要知道自己的吠陀占星星座，請參考以下對照表

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



時序即將進入三月，靜唯老師帶您來看三月整體運勢，以及哪些星座會受到比較大的影響：

1.火星進入金牛座

開始與羅睺產生合相，3月26號兩星將擦身而過，同時木星對金牛座也產生相位，因此在金融方面會產生負面衝擊，不過市場上可能還是會充滿著利多消息，意味著金融市場3月份還是利多參半，投資人要謹慎選擇。而金牛座與喉部、呼吸道有關，因此跟呼吸道相關的疾病，3月仍將是好發期，還是要注意新冠肺炎呼吸系統的病變。

2.水星進入水瓶座

三月水星將離開木土星的影響、進入了水瓶座，許多舊有的規則將會有新的轉變，水星與火星共同產生相位於獅子座，對於正在談戀愛的人們來說，彼此之間的溝通與思緒容易有卡住的感覺，會覺得對方無法理解你的想法。另外，土星與太陽產生相位，大眾運輸工具容易出現意外狀況或是政府單位會爆出負面消息。

3.金星進入雙魚座

金星進入雙魚座是一種曜升的力量，默默付出的人將會苦盡甘來而得到好名聲，這是一種能讓人發光發熱的能量，只是在這段時間能夠出頭天的人都一定是紮紮實實打拼累績而來。此外因為雙魚座與醫療有關，也許疫苗問題還會持續，但至少會帶來醫療上或疫苗上的好消息。

吠陀占星3月【工作方面】雙子最幸運 獅子、射手愛注意

雙子座（6/15~7/14）

過往步局的成果將逐漸明朗化，對於有做足準備的人來說，是一個好收成的時機，你的工作若與教育、醫美、神秘學有關的話，都會感覺到有豐收的喜悅。

獅子座（9/15~10/14）

工作方面很多想法與計劃，都會因為一些突發的原因而需要暫停或是變更，身兼管理職務的人請記住，管理手法不要太用力以免製造下屬慌亂。

射手座（12/15~1/14）

如果你的工作與海外相關，或是需要時常出差，3月需要多一些耐心，因為整體來說3月和諧度不足，會讓射手們感覺到力不從心、有卡卡的狀況。

▲吠陀占星3月工作運勢，雙子最幸運。（圖／取自免費圖庫Pexels）



吠陀占星3月【感情方面】處女最幸運 摩羯、金牛愛注意

處女座（9/15~10/14）

處女們3月感情會很順利，彼此之間很有默契，尤其是剛踏入新戀情的人，會感受到特別濃厚的愛意，想表白的話3月也是一個好時機，拿出你的真誠用心投入，將會迎來好結果。

雙魚座（3/15~4/14）

3月雙魚桃花旺，但對你來說卻會造成不少困擾，因為金星為你帶來好人氣跟好人緣，雖然可讓更多人發現你的美好，但卻反會讓你難以選擇。

摩羯座（1/15~2/14）

桃花運已經很薄弱的摩羯，3月桃花更是枯竭，不過受到金星的影響，上課學習時所認識的新朋友，會讓摩羯有機會能遇到對工作有幫助的新伙伴。

金牛座（5/15~6/14）

工作忙碌的金牛會感受到壓力越來越大，忙到讓你無心照顧感情，但偏偏此時感情上也面臨力不從心的感覺，或許金牛該將心比心站在對方的角度思考囉。

▲吠陀占星3月感情運勢，雙魚桃花旺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



吠陀占星3月【財運方面】水瓶、巨蟹最幸運 天蠍、牡羊愛注意

水瓶座（2/14~3/15）

你需要把握這次的好星運，向你的老闆提出你的訴求，這樣的星運能夠讓付出的人得到應有的回報、能者多勞，名利雙收。

巨蟹座（7/15~8/14）

3月容易遇到能夠引領你的貴人，能夠為你帶來財運擁有不少的額外收獲，3月是巨蟹的幸運月，可以跟對人做對事一帆風順。

天蠍座（11/15~12/14）

資金運用需要適可而止，花錢不要盲目的跟風，你有興趣的東西在這個月份可能會出最新款式，聽勸的話就能夠守住荷包。

牡羊座（4/15~5/14）

這個月要懂得忍耐，切記將錢花在刀口上，精準的花費才不會浪費掉你辛苦賺進的錢。

▲吠陀占星3月財運運勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



3月份吠陀占星【健康方面】天秤座愛注意

天秤座（10/15~11/14）

想法多、思緒混亂，很容易讓自己的生活大打結，且由於情緒會影響到身體健康，要留意可能舊疾復發或是肌肉拉傷的狀況發生。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。