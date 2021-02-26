27歲當《VOGUE》總編！章凝超狂資歷「多次登封」　吸百萬粉絲成時尚指標

記者鮑璿安／台北報導

章凝 （Margaret Zhang ）這個名字一夕之間出現在全球時尚人的視野中，昨（25日）康泰納仕集團宣佈由她擔任中國版《VOGUE》新任總編輯，年僅27歲就當上總編輯震驚各界，但章凝其實早就享有高知名度，不僅在IG有百萬粉絲追蹤，是KOL、導演還是攝影師，憑藉一頭亮眼藍髮，成為自己的時尚代名詞。

章凝最新頭銜是《Vogue》中國總編輯，祖籍浙江台州，在悉尼長大，不少人認為她才27歲就當上總編太年輕了，其實章凝資歷不淺，早在16歲時就成立個人部落格出道，身兼模特兒、作家、攝影師、品牌顧問、導演等多重身份，先前就曾經登上過《VOGUE ME》封面，也是首個登上澳洲《ELLE》的亞洲面孔，以登封經驗來說相當豐富，在IG更累積超過120萬粉絲。

章凝留著一頭鮮明的藍色秀髮，透露她對於時尚的獨到眼光，連私服街拍也可以拍成時尚大片，私下穿衣風格輕便不失個人特色，擅長用硬挺西裝褲塑造極佳比例，例如緊身的裸膚色背心搭配一條寬鬆的褲裝，上緊下寬的剪裁方式，更加修飾身材，完全猜不到章凝身高嬌小，只有160cm卻穿出170cm效果，很懂得時下女性的穿著需求。

章凝也與台灣有不解之緣，曾在2019年年底受到香奈兒（CHANEL）邀請來到台北，當時她依舊留著飄逸藍髮，身穿黑色斜紋軟呢大衣與七分褲裝，加上閃亮的皮帶點綴，瀟灑穿著讓人印象深刻，也讓外界更期待章凝未來發展。