金秀賢牛仔裝配Mido青春洋溢　錶背的時區國家都想衝

▲金秀賢以牛仔裝配Mido Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，37,300元。（圖／Mido提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星金秀賢年初宣布將與車勝元合作演出改編自BBC超人氣懸疑神劇《那天晚上》，在開拍前夕，他以瑞士Mido（美度表）亞洲區代言人身分，戴上最新的Ocean Star海洋之星系列錶款，與總裁Franz Linder進行對談，透露今年將集中精力專注在工作領域上，如果疫情解封，他最想到此系列靈感發想處直布羅陀海峽，欣賞歐洲燈塔之美。

▲Mido Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，37,300元。

金秀賢近期常戴的Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，後底蓋上時區指示的各個國家，都被他列為未來旅遊選擇，但眼前他只能藉由拍戲空檔到海邊放鬆，重新獲得能量，被問及他與大海最瘋狂經驗是什麼？他毫不考慮回答：「第一次衝浪！我真的很享受。」

▲金秀賢搭配Mido Ocean Star Chronograph海洋之星計時碼錶，75,500元。

除了兩地時間錶，金秀賢另一新歡是Ocean Star Chronograph海洋之星計時碼錶DLC特別款，他認為全黑設計強悍有型，出席任何場合都能輕鬆搭配，他以簡單素面T、牛仔褲做完美示範。有別於金秀賢的青春風格，與孫藝真熱戀中的玄彬代言歐米茄（Omega），則以熟男造型入鏡，一雙迷人眼睛電力全開，吸引錶迷目光。

▲玄彬去年底加入歐米茄代言行列。（圖／歐米茄提供）

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