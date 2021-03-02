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泫雅火辣中空裝竟是用「襪子」做的　「胸前挖洞」秀傲人曲線

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

近期韓國女星泫雅為新單曲《I’m Not Cool》宣傳忙得不可開交，先前曝光的預告大片遊走尺寸邊緣辣翻全場，舞台造型同樣不負「性感小野馬」之稱，一套NIKE緊身中空裝炸出螞蟻腰，上圍曲線一覽無遺，其實NIKE根本沒有出過這款上衣，這見小可愛，竟是泫雅造型師斜槓用「襪子」親手縫製出來的「訂製服」。

▲泫雅NIKE襪中空裝 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅回歸舞台一套中空裝炸出螞蟻腰，上圍曲線一覽無遺。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

泫雅近日將過去一頭黑髮染成蜜糖橘棕色，就連直髮也都變成浪漫微捲，可以看見在此次回歸舞台，造型投注了許多心力，先是以短到像「沒穿」的Vetements仿牛仔緊身褲裝，高開衩曬出白皙腿根耍辣，視線直逼骨盆的撩人模樣存心是讓人噴鼻血，下一套NIKE緊身中空上衣更是將泫雅傲人的上圍曲線清楚看見，「胸前開洞」引人無限遐想，順勢露出纖腰與腹肌線條，令粉絲們嗨翻，瞬間成為所有人視線焦點。

▲泫雅NIKE襪中空裝 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅穿的小可愛「胸前開洞」引人無限遐想。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

泫雅惹火造型從未停過，身上這件NIKE中空上衣會成為話題焦點，除了一如往常狂洩火辣氛圍，引來網友們熱烈討論：「NIKE有出這件嗎」、「哪裡可以買同款」？事實上NIKE根本沒出過此款服飾，這是由泫雅的造型師用NIKE的「襪子」改造，專為泫雅的舞台量身打造，全球只有這一件，讓網友們直呼：「也太有才」、「造型師是全能職業」、「我願意買」。

▲泫雅NIKE襪中空裝 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅NIKE襪中空裝 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅造型師斜槓用NIKE的「襪子」打造泫雅舞台造型。（圖 / 翻攝IG@doooho)

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關鍵字：

泫雅, Nike, 襪子

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