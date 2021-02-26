米蘭時裝周／MOSCHINO乳牛、鱷魚裝簡直玩瘋！70歲Max Mara大衣看不膩

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周來到高潮階段，MOSCHINO與Max Mara 皆在昨（25日）獻上秋冬大秀，MOSCHINO直接將秀場打造成舞台劇一般，各種動物世界浮誇的鱷魚皮套裝、長頸鹿抹胸裙，大玩時尚變裝派對；Max Mara 則迎來了誕生70年，將「1951」化作線索，有全新的飛行夾克、訂製西裝，當然少不了品牌最經典大衣，讓人眼前一亮。

▲MOSCHINO 2021秋冬系列通過「秀中秀」方式呈現，乳牛裝超吸睛。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 2021秋冬系列通過「秀中秀」方式呈現，創意總監Jeremy Scott以著名電影《女人們》為靈感展開此次短片「Jungle Red」，當然，時尚玩味無處不在，從重製的細條紋西裝，到滿版乳牛圖案的標誌性反諷意味草原裙，Jeremy Scott更採用了麻布袋之類的平凡素材，將它們裁成喇叭袖、裙撐和蝴蝶結，為上流社會的女人們量身打造。

▲動物世界假鱷魚皮套裝、長頸鹿抹胸裙、串珠豹紋禮服應有盡有 。（圖／品牌提供）

大秀繼續轉場到動物世界，竟然出現帶有尾巴的假鱷魚皮套裝，隨著套裝硬挺剪裁彰顯女性氣勢，背後則拖著長長尾巴讓人會心一笑；另也有亮片長頸鹿抹胸裙、串珠豹紋禮服，還有豔壓全場的迷你裙，巧妙藏著一隻紅鶴，彎曲的脖子點綴在領口處，細節十分巧妙。戶外場景則包含了傘裙、泡泡袖和繫帶風衣等元素，搭配能裝進女士一切時尚用品的多功能袋，腮紅刷、梳子、鑷子，甚至還有品牌經典泰迪熊款式的粉盒，手上拎的絕不輸給身上穿的。

▲Max Mara誕生70週年，秀上一片駝色畫面相當養眼 。（圖／品牌提供）

1951年Max Mara誕生，至今剛好滿70年，此次依舊是帶著濃郁義式風情的英式風格，迎來了全新的飛行夾克，寬鬆舒適且靈活百搭；菱型絎縫夾克採用品牌標誌性駝絨製成，溫暖的同時更為舒適。為了融合都市氣息與鄉村風格，也特別推出訂製西裝，採用塔特沙爾花格呢與別緻的格子呢，肘部飾有天鵝絨貼片，胸前裝飾了活潑的歐根紗褶飾，搭配寬鬆麻花編織毛衣，豐富日常穿著。

Max Mara 大衣絕對是大秀重頭戲所在，採用柔軟觸感的泰迪絨、長駝毛和時尚的垂墜面料，通過翻領、收腰、排扣元素呈現，將廓形、比例和細節搭配得恰到好處。

▲Max Mara大衣依舊是重頭戲所在 。（圖／品牌提供）