拿出補妝超驕傲！PALU＆JOE貓咪粉餅讓人融化、ANNA SUI經典款必收

▲粉餅比功能也比造型，超美外型天天看不膩。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女生最擔心脫下口罩，出油脫妝導致底妝斑駁，這時隨身帶一款輕薄好遮的粉餅就可幫上忙，輕輕一拍就可遮飾瑕疵，輕薄透膚就像第二層肌膚，絕對是你口罩日常的好夥伴。

▲ANNA SUI薔薇秘鏡防曬粉餅，SPF30/PA+++，1,550元。

運用極致薄透的四重進化粉體科技，讓底妝水嫩貼膚，打造宛如天鵝絨般的絲滑裸透光，持妝效果高，即便一整天也不會暗沉。

▲PAUL&JOE 糖瓷無瑕防曬粉餅，SPF30/PA+++， 一週年限量玫瑰金貓咪組，1,750元。

為慶祝糖瓷無瑕防曬粉餅上市一周年，PAUL&JOE特別推出玫瑰貓咪組，將粉紅變身為貓咪造型，眼睛更是點綴上亮晶晶的藍寶石，搭配品牌經典西洋菊圖騰與玫瑰金屬質地，奢華精緻又可愛。粉體結合不同色調的香檳金色珠光因子與紅寶石珠光因子，賦予肌膚微妙水潤光澤與自然紅潤感。



▲I'M MEME我愛油切零毛孔蜜粉餅，290元。

配方包裝全新升級，內含天然礦物基底結合多種植物植萃，輕抹上臉就像自動打開柔焦濾鏡，讓油光、毛孔與瑕疵通通隱形。

▲ALBION 妃思雅恆妍精華粉餅，SPF25/ PA++，4,000元。

如空氣般的細緻粉體，一接觸肌膚，即與肌膚瞬間合一，完美遮蓋瑕疵，撫平細紋，並可矯正膚色，讓臉龐瞬間散發立體光澤。

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