就是要招搖！　寶格麗、FENDI大Logo躍秋冬手袋上

▲寶格麗粉紅石英粉色帆布托特包，約93,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間，在位於Via Montenapoleone精品旗艦店發表2021秋冬配件系列，以都市綠洲為主題，獻給女性放大比例、跳脫傳統材質組合、大型元素和趣味細節的蛻變設計，不僅引進拉非亞草製作Serpenti蛇包，還放大品牌Logo，在包上大方秀BVLGARI字樣，巧的是FENDI也將品牌標誌視為羊絨或皮革包上的最佳裝飾，讓人一眼就認出。

▲寶格麗Serpenti Diamond Blast薰衣草紫水晶色手提肩背包，約78,000元。



2021秋冬寶格麗推出久違的托特包，包上飾有極度放大的BVLGARI Logo標誌，時髦且兼具實用性；而穩居暢銷寶座的Serpenti Forever系列推出海水藍寶色、象牙蛋白石色等新款，最具話題是首度採用拉非亞草製作蛇包，流露俏皮風格，讓人幾乎忘了是秋冬系列的作品。

▲寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮肩背包

FENDI的配件系列即展現強烈的季節感，2021秋冬清一色以羊絨、珍稀皮革打造予人溫暖感受的包款，共通點是品牌Logo無所不在，可能是大大的FENDI字樣裝飾手提包面，亦或以字首F字樣作為包款的金屬邊框，相當時髦。

▲FENDI以大大的品牌Logo裝飾包身。（圖／FENDI提供）





▲FENDI F字成為包身搶眼的金屬邊框。

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