LIFE・經典／看起來美味的「石頭壽司」　內含深遠的創作意義

▲日本藝術大學聯展，哈馬的石頭壽司作品。（圖／翻攝twitter@ha_ma_73，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許我們已經習慣許多壽司形狀的擺飾，它們看起來相當美味，但無法真的吃進肚裡，近期在東京5所藝術大學聯展中，出現了這件以石頭材質做成的壽司作品，它的獨特之處在於，所有的石頭都是自然的原色，僅僅做拋光處理而已，且在這作品之後，其實還傳達一個重要涵義。

由日本藝術學校應屆畢業生哈馬（Hama）所製作的「石頭壽司」，在疫情期間以遠距學習的情況下，鎖定這樣的題材，並去尋找自然間的不同顏色與樣態的石頭，製作出這項作品。

壽司上看起來相當美味的魚片、蔬菜甚至是納豆等，都是天然形成的石頭，再雕刻出食物的模樣，表面僅採用拋光處理，完全沒有染色或加色，而食材中會出現的，像是魚類的身體部位，則是來自創作者本身從事海鮮相關行業的觀察。

而這樣可以趣味解讀的作品，本身在背後也隱藏了一個訊息，從事海鮮行業的藝術家表示，他的工作中會看到許多魚類與海鮮生命就這樣結束，做成美味的食物，但有時甚至沒有被吃掉，就直接被扔掉了，希望藉由這樣一個作品來提醒大眾，很多食物曾經是活著的，我們都要盡自己最大的努力，避免食物的浪費。

許多人總覺得藝術跟自己有距離，其實有些藝術作品是平易而近人的，藉由透過自己的作品去傳達一種想法，並讓許多人能夠理解、感同身受，每個人也都能成為創作的藝術家。該作品為2021年在日本國家藝術中心所舉行的5所藝術學校聯展展出。