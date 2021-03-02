CK be香水激殺2.2折！2800元→639元　熱銷25年超經典、最迷人中性香氛

文／C編

白色情人節即將到來，已經想好要買什麼當回禮了嗎？「Her和她」提出超棒的建議，不如送上「CALVIN KLEIN 卡文克萊 CK Be 中性淡香水」吧！這是從1996年推出就熱銷到現在，已經暢銷近25年的經典香氛，地位不容分說，200ml原價2800元、現在特價639元，說什麼也不能錯過。

▲Calvin Klein CK be 中性淡香水 200ml，原價2800元、特價639元。點我購買。



CK Be 中性淡香水可以說是90年代最夯的淡香水之一，跨越性別、男女都適合，清新柑橘調帶點木質調，香氣輕盈不沉重，受到很多人的喜愛，直到現在都還是榜上有名的經典香氣。

▲CK be是最經典的香味之一。（圖／brunoessencial IG）



CK Be中性淡香水以杜松果、豆蔻、柑橘、薄荷、薰衣草帶來清新明朗的前調，接著中調湧進玉蘭花、白桃、柑橘花、綠茶的香氣，展現出繽紛又亮麗的花朵香氣，但卻不會過於濃重，最後白麝香、金合歡、薰草豆讓香氣餘韻悠長。

▲簡約的黑色瓶身中性簡約。（圖／ms__perfumaria IG）



想要好好體驗香氣，切記不要摩擦，可以輕噴在手腕、耳後等脈搏處，輕拍讓香氣自然散發，展現出它最有層次的氣息，若摩擦，會因為溫度改變香水的揮發，沒辦法好好呈現出它的層次，展現出最棒的氣息。

▲Calvin Klein CK be 中性淡香水 200ml，原價2800元、特價639元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出「CALVIN KLEIN 卡文克萊 CK Be 中性淡香水 200ml」，原價2800元、特價639元，這可是熱銷多年的經典香水，絕對是情人節的最佳回禮，中性香氣可以兩人一起使用，更加甜蜜。