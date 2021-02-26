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日本打造「永遠不會插反」的鑰匙！L形藏玄機　還有抗菌效果

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▲▼ 鑰匙 。（圖／翻攝自NENDO）

▲日本打造出「永遠不會插反」的鑰匙 。（圖／翻攝自NENDO）

編輯／Ann

到了家門口時翻找鑰匙開門，是每個人回家的必經步驟，但你一定也遇過每次插鑰匙都插反，多次來回重試的窘境，針對這個煩惱，日本設計師事務所就打造了一款「永遠不會插錯的鑰匙」，將以往不規則形狀的鑰匙改成了「L形」，一拿出來就能清楚知道方向。不光如此，獨特材質還具備了抗菌效果，完美應對疫情期間民眾所需，引起廣大網友熱議。

▲▼ 鑰匙 。（圖／翻攝自NENDO）

▲L鑰匙利用了「槓桿原理」更輕鬆打開門 。（圖／翻攝自NENDO）

日本設計師事務所NENDO近期新作是一款「永遠不會插錯的鑰匙」，和以往鑰匙有些神似，不過握柄位置採用鏤空垂直設計，讓鑰匙呈現出L形狀，其實就是為了讓人在找鑰匙的時候，即便視線不佳，也能清楚得知鑰匙的方向，並且準確插入，少了過去一再插錯的窘境，用符合手型的握柄處，結合槓桿原理更容易旋轉打開門，是超人性化的設計。

▲▼ 鑰匙 。（圖／翻攝自NENDO）

▲L鑰匙以黃銅打造具有抗菌效果，能夠減少病毒以及微生物的傳播 。（圖／翻攝自NENDO）

當然，這款鑰匙若是只有形狀不同那就太遜色了，從外觀的色澤上，也能發現玄機，鑰匙採用「黃銅」打造，眾所周知黃銅有很強的耐磨效果，耐用不易褪色，且本身也具有抗菌效果，能夠減少病毒以及微生物的傳播，在疫情期間更是極佳的使用工具。

關鍵字：

日本, 鑰匙, NENDO, 設計

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