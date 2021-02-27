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給迷茫你的你！《她們創業的那些鳥事》超有感金句讓人洞悉愛情

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▲▼《她們創業的那些鳥事》超有感金句 。（圖／翻攝自FB）

▲三位女主角截然不同的個性，愛情觀更是天差地遠。（圖／翻攝自《她們創業的那些鳥事》FB）

編輯 / Lily

《她們創業的那些鳥事》熱播，劇中描述三位個性迥異的女主角，因突發狀況相遇在一起創業，不只精闢道出職場生存之道，她們的不同的愛情觀更是直搗內心，引起大家的共鳴。

▲▼《她們創業的那些鳥事》超有感金句 。（圖／翻攝自FB）

#不要因為一個漂亮的外表，就去喜歡一個人，你要去愛一個能讓你生活變得更漂亮的人。

理性的小蔦勸說美季別被鄭義男的外表吸引，這種迷戀不一定能讓生活變得更美好。

▲▼《她們創業的那些鳥事》超有感金句 。（圖／翻攝自FB）

#你很棒，他只是不喜歡你而已，沒有關係，你只要繼續加油繼續努力，你就可以很棒很棒，然後就會有人愛你的。

渴望愛情的美季被義男狠狠拒絕後，對著自己加油喊話，邊哭著邊想著總有一天會遇到那個對的人。

▲▼《她們創業的那些鳥事》超有感金句 。（圖／翻攝自FB）

#費洛蒙終究會消失，就算有愛情作為基礎，你也必須加上利益跟權益的結盟，這樣才能讓感情真正永久紮根啊！

義男的前女友Jenny認為愛情不只是浪漫粉紅泡泡，一定要做些什麼才能讓感情穩定，認為這世上沒有從天而降的真愛。

▲▼《她們創業的那些鳥事》超有感金句 。（圖／翻攝自FB）

#放款就像戀愛一樣，勉強不來，不過我對於喜歡的事情，我會努力到最後一刻，直到對方放棄為止。

在銀行上班的義男，面對感情就像面對工作死腦筋，認定的事情很難改變，就像她喜歡夏芷也只是默默在身邊當靠譜的學弟，深知感情是不能勉強的。

▲▼《她們創業的那些鳥事》超有感金句 。（圖／翻攝自FB）

#當你被一個人吸引的時候，就會自然的被帶到他的身邊。

相信愛情的夏芷，一開始是癡癡等著多年未歸的男友，後來遇到庾龍介又動了真情，即便知道他得了絕症，仍然奮不顧身守在他身邊。

►日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧　掌握「局部優勢」很重要

關鍵字：

她們創業的那些鳥事, 愛情, 金句

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