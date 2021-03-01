想找代購！LE CREUSET X 哆啦Ａ夢可愛爆炸　口袋變餐盤、鈴鐺是鍋蓋

▲LE CREUSET X 哆啦Ａ夢聯名餐具3月限定開賣。（圖／翻攝日本LE CREUSET官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

法國知名鑄鐵鍋具LE CREUSET，旗下除了鑄鐵鍋之外，也推出多款設計瓷餐盤，日本LE CREUSET今年與哆啦Ａ夢合作，在哆啦Ａ夢跨越半世紀的50週年，推出聯名造型的餐盤與煮鍋，藍色的鍋身上方有哆啦Ａ夢的背影，意境十足，更可愛的還有哆啦Ａ夢跟妹妹哆啦美的餐盤，神奇口袋跟招牌鈴鐺光看就療癒，天天吃飯都有好心情。

哆啦Ａ夢伴著好幾個世代的夢幻回憶，今年即將邁入50週年紀念，各位粉絲將準備好眾多聯名商品的現身啦，3月在日本LE CREUSET即將推出的聯名商品，使用的是哆啦Ａ夢作為鑄鐵鍋主色，鍋蓋上方則有哆啦Ａ夢穿著廚師衣、在做菜的多款表情，點綴著紅色的尾巴開關跟鈴鐺頸帶，是屬於大人們的夢幻時刻，而金色的鍋蓋旋鈕，則是代表哆啦Ａ夢身上的鈴鐺。

另一款旗下經典窈窕法瑯鑄鐵鍋，則以哆啦Ａ夢與妹妹哆啦美身上3個代表色為主色，雖然沒有立體的圖畫，但讓人一眼就能體會，包括在側面的條狀項圈，還有電源開關的兩人尾巴，都能讓人會心一笑。

最可愛的當然是特製餐盤，圓形的餐盤使用兩個人身上的代表色，半圓形的盤子變巧妙的代表兩人的神奇口袋，而鈴鐺跟小花的醬料盤一放上，桌上就出現了活靈活現的主角們，就算不用來收藏都很值得。

本次的聯名餐盤預計3／6起在日本正式發售，均採限量販售，藍色鑄鐵鍋22公分售價為44,000元日幣，折合台幣約為11,500元；窈窕法瑯鑄鐵鍋20公分售價38,500元日幣，折合台幣約10,025元；造型餐盤組合售價8,800元日幣，折合台幣約2,300元。

今年史努比也邁入70週年，DHC於2021年3月再度聯手史努比，推出超可愛的手繪款護唇膏。一次推出3種款式，圖案完全展現史努比的天真淘氣，搭配著紅、黑、白的純色調，讓粉絲瘋狂都想包色處理。

▲DHC 純欖護唇膏－史努比限定款(1組3款)，750元。